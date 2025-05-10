Gazze, Kadim Müslüman Vatanıdır

GAZZE’YE YAPILAN SALDIRILAR AÇIKLAMA ALDI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Gazze sadece bir toprak, kara parçası değildir. Gazze, kadim Müslüman vatanlarından bir tanesidir” ifadelerini kullandı. Bütün bu açıklamalar, Büyük Birlik Partisi’nin İç Anadolu Çalıştayı’nın Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonunda başlaması ile gündem oldu.

SOYKIRIMCI NİYETİNE LİKAYET

Toplantıda konuşan Destici, Gazze’de meydana gelen olaylara karşı güçlü bir tepki gösterdi. “Tüm zalimleri lanetliyorum. Tüm soykırımcıları lanetliyorum ve mazlumların, Müslümanların, masumların yanında olduğumuzu bir kere daha buradan da haykırıyorum” dedi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 50 binden fazla masum çocuk, kadın ve yaşlının Gazze’de şehit edildiğine dikkat çekti. Destici, “Soykırıma tabi tutuldu ve bugün orada kalanlar da Gazze’den çıkarılmak isteniyor” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞİ UNUTMAYALIM

Destici, Gazze’nin sadece bir mülk veya emlak arsası değil, bir Müslüman vatanı olduğunu vurguladı. “Gazze, yüzyıllarca, asırlarca Osmanlının idaresinde huzur ve barış içerisinde yaşamıştır. İnşallah o günlerine de geri dönecektir, bundan da zerre kadar şüphem yoktur” diye ekledi.

DEPREM GÜNDEMİ

Türkiye’de öncelikli konular arasında deprem olduğuna dikkat çeken Destici, “Deprem bizim ülkemizin bir gerçeği, ilk öncelikli konular arasında yer almaktadır, almalıdır ve her türlü öncesi oluş anı ve sonrasıyla ilgili de tedbirler alınmalıdır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Kahramanmaraş depremlerinde özveriyle çalışan Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekiplerine teşekkür etti.