Gazze, Kıtlık Bölgesi Olarak Belirlendi

İSRAİL SALDIRILARI SÜRBİLİYOR

Gazze’de devam eden İsrail saldırıları, binlerce sivili her gün hayattan koparıyor. İsrail’in sürdürdüğü soykırım devam ederken, dünyanın dört bir yanından bu katliamın sona ermesi için çağrılar yükseliyor.

KITLIK DURUMU İLAN EDİLDİ

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in 20 aydır sürdürdüğü soykırım ve abluka nedeniyle Gazze Şeridi’ni ‘kıtlık bölgesi’ olarak ilan ettiklerini açıkladı. Ramallah’taki Bakanlar Kurulu’na bağlı kriz yönetim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Gazze’yi kıtlık bölgesi ilan ediyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) üyesi tüm ülkeleri, uluslararası insancıl hukuk gereğince yükümlülükleri doğrultusunda acilen harekete geçmeye, bu felaketi ve açlığı tanımaya çağırıyoruz.” dedi.

Uluslararası toplumdan, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklayan BM kararlarını uygulamalarını isteyen Mustafa, BM sisteminin acilen mekanizmalarını devreye alarak Gazze’yi resmen “kıtlık bölgesi” olarak ele almaya davet etti.

MÜCADELEDE KARARLILIK

Başbakan Mustafa, “Halkımıza yönelik saldırılar ve açlıkla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz; uluslararası toplumla hayatları kurtarmak ve yeniden inşa sürecine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız.” şeklinde konuştu. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart’ta Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede açlıktan çocuk ölümleri de dahil büyük bir insani felakete neden oluyor.

Bölgede su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı zor koşulları daha da ağırlaştırıyor. Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in süregelen ablukası nedeniyle Gazze halkının yüzde 91’inin “gıda krizi” yaşadığını, yüzde 65’inin temiz içme suyuna ulaşamadığını, çocukların ve emziren annelerin yüzde 92’sinin ciddi beslenme yetersizliği çektiğini belirtti. Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısının, çoğu çocuk ve bebek olmak üzere 57’ye ulaştığı bildirildi.