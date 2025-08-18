Gazze Mahkemesi, Uluslararası Koruma Talep Etti

GAZZE MAHKEMESİ’NDEN ULUSLARARASI TOPLUM’A ACİL ÇAĞRI

Gazze Mahkemesi, İsrail Hükümeti’nin 7 Ağustos’ta Gazze’nin bir kısmını işgal etme planını oyladığı sırada, İstanbul’da acil bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Gazze Mahkemesi Başkanı ve eski BM Filistin Raportörü Richard Falk, uluslararası toplumun 22 aydır belgelenen soykırıma karşı sessiz kaldığını dile getirdi. Falk, “BM Genel Kurulu yetkisiyle silahlı uluslararası koruma gücü oluşturulması gerektiğini” vurgulayarak, insani yardımların düzenli ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasının acil bir öncelik olduğunu belirtti. Gazze Mahkemesi, yayınladığı acil durum bildirisi ile uluslararası toplumu ‘sivillerin korunması ve kalıcı barışın sağlanması’ için hemen harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, bölgedeki yaklaşık 1 milyon Filistinlinin “açlık ve korku içinde yaşadığı” belirtilerek, soykırımın en ölümcül aşamasına geçildiği vurgulandı.

PROTESTOLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ

Bildiriyi okuyan Richard Falk, “Netanyahu hükümetinin Ulusal Güvenlik Kabinesi, soykırımın en ölümcül aşamasına geçilmesini onayladı” ifadesini kullandı. Filistin Yönetimi’nin BM temsilcisi Riyad Mansur, “Filistinlileri kesin ölümden kurtarmak için derhal uluslararası bir koruma gücü gönderin” dedi. Falk, soykırım karşısında sessiz kalmanın suç ortaklığı anlamına geldiğini belirterek, “İsrail’in Gazze’deki soykırımına yönelik kınama sözleri ve şiddet içermeyen protestolar 22 aydan uzun süredir dikkate alınmamıştır” açıklamasında bulundu.

BAŞKA HUSUSLAR KONUŞULMALI

Richard Falk, BM’nin İşgal Altındaki Filistin Özel Raportörü’nün raporlarının, İsrail’in soykırımını açığa çıkardığını belirtti. Ancak, bu gerçeklerin gündeme getirilmesinin “cezalandırmalarla” sonuçlandığını söyledi. Gazze’deki acil durumun devam ettiğine dikkat çeken Falk, uluslararası toplumun harekete geçmemesi halinde çok geç kalınabileceğini ifade etti. “Bu, Gazze soykırımının felaketle sonuçlanmasını engellemek için belki de son fırsat” diyerek harekete geçmenin gerekliliğini vurguladı.

ULUSLARARASI KORUMA GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR

Falk, Gazze’de insani yardımların sağlanması için derhal bir silahlı müdahale yetkisi verilmesi çağrısında bulunarak, “İsrail güçleri tamamen ve kalıcı olarak Gazze’den çekilene kadar bu güç konuşlanmalı” dedi. Ayrıca, özgür seçimlerin uluslararası gözetim altında gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Falk, “Eğer BM üyeleri arasında birleşik bir siyasi irade sağlanabilirse, bu yollar soykırımı sona erdirebilir” diyerek, harekete geçilmesinin önemine dikkat çekti.

GELECEK ÜÇ YOL TEKLİFİ

Falk, “Gazze nüfusunu soykırımın son aşamalarından kurtarmak amacıyla iki yol öneriyoruz” şeklinde konuştu. Bu yollar, geçmiş BM Genel Kurulu kararlarına dayalı ve uygulanabilir nitelikte. “Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden durumlarda harekete geçmezse, Genel Kurul’un yetkisini kullanabilmesini içeren Barış için Birleşme Kararı” ve “Koruma Sorumluluğu” gibi mekanizmalara atıfta bulundu. Falk, “Uluslararası Adalet Divanı’nın görüşü doğrultusunda, İsrail’in Gazze’deki hukuki varlığının sorgulanması gerektiğini” belirtti.

SONUÇ OLARAK HAREKET ZAMANI

Falk, mevcut durumun ciddiyetine dikkat çekerek, dünya genelindeki hükümetleri Gazze’deki soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı. “Bu, insanlığın tarihi bir utancı olarak hatırlanacaktır” ifadesini kullanarak, Gazze Mahkemesi’nin bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.