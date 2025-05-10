Gazze, Müslüman Vatanı Değildir

GAZZE’NİN ÖNEMİNE VURGU

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze’nin sadece bir toprak parçası olmadığını vurguladı. Destici, “Gazze, kadim Müslüman vatanlarından bir tanesidir” ifadelerini kullandı. BBP İç Anadolu Çalıştayı, Genel Başkan Mustafa Destici’nin önderliğinde Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu’nda başladı. Toplantıda, Gazze’de yaşanan olaylarla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

MAZLUMLARIN YANINDA OLUNDUĞU VURGUSU

Destici, “Tüm zalimleri lanetliyorum. Tüm soykırımcıları lanetliyorum ve mazlumların, Müslümanların, masumların yanında olduğumuzu bir kere daha buradan da haykırıyorum” şeklinde konuştu. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 50 binden fazla masumun Gazze’de yaşamını yitirdiğini belirten Destici, bu durumu soykırım olarak nitelendirdi. Gazze’nin sadece bir emlak arsası olarak görülemeyeceğini ifade eden Destici, “Gazze, asırlarca Osmanlının idaresinde huzur ve barış içerisinde yaşamıştır. İnşallah o günlerine dönecektir, bundan da zerre kadar şüphem yok” dedi.

DEPREMİ UNUTMAMAK GEREKEN BİR KONUYDU

Genel Başkan Destici, Türkiye’deki öncelikli konulardan birinin de deprem olduğunu belirtti. “Deprem bizim ülkemizin bir gerçeği, ilk öncelikli konular arasında yer almakta, almalıdır ve her türlü oluşan anı ve sonrasıyla ilgili tedbirler alınmalıdır” dedi. Ayrıca, Kahramanmaraş depremlerinde özveri ile çalışan Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekiplerine de teşekkür etti.