“Gazze’nin Hafızası: Kızıl Kapı” Tanıtıldı

GAZZE’NİN TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Gazze direnişini çeşitli yönleriyle ele alan “Gazze’nin Hafızası: Kızıl Kapı” adlı eserin tanıtım toplantısı Taksim Cami Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ekin Yayınları tarafından Süleyman Ceran’ın editörlüğünde hazırlanan eser, “İnsan”, “Mekan” ve “Sembol” adını taşıyan üç kitaptan oluşuyor. Türkiye’den 83, Filistin’den ise 10 yazar, akademisyen ve aktivistin katkısıyla ortaya çıkarılan bu eser, ilgiyle karşılandı. Etkinliğe, yazarlar Kenan Alpay, M. Beşir Eryarsoy, İsmail Akıncı gibi pek çok isim katıldı.

FİLİSTİN DIRİNIŞİNE VURGU YAPILDI

Etkinlikte konuşan Ekin Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Murat Ayar, Filistin direnişinin önemli isimlerinden Abdullah Galib Bergusi’nin sözünü aktararak, “Eli kalem tutan bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olan bu davayı konuşsun. Herkes bir şey yapsın ama sakın sessiz kalmasın çünkü sessizlik öldürür.” ifadelerini kullandı. Ayar, “Biz de susmamak için bir araya geldik, kelimelerle, cümlelerle, sayfalarla haykırmak için. Bizler acılarımızı sessizce değil, anlatarak, haykırarak, konuşarak birlikte taşımaya çalışıyoruz.” dedi. Ayrıca, “Kızıl Kapı” isminin bir şiirden ilhamla seçildiğini belirtti.

ŞEHİTLERE VE GAZZE’NİN ÜYELERİNE İTHAF

Kitabın editörü Süleyman Ceran, Hazreti Muhammed’in “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzer.” sözüyle konuşmasına giriş yaptı. Gazze’de yaşananların empatiyle anlaşılamayacağını vurgulayan Ceran, “Bu eseri Gazze’nin şehit liderleri, komutanları, askerleri, anneleri, çocukları, doktorlarına armağan ediyoruz.” diyerek, kitabın onurlu üyelere ithaf edildiğini ifade etti.

Program, üçlemenin yazarları Adem Turan, M. Beşir Eryarsoy, Ali Emre gibi isimlerin konuşmalarının ardından, sanatçı Mehmet Ali Aslan’ın söylediği ezgilerle sona erdi.