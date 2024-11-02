“Gazze’nin Kuzeyine Saldırıda 84 Ölü”

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR DÜZENLİYOR

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzey bölgesindeki Şelayil ve el-Gandur ailelerine ait binalara, içerisinde 170 sivilin bulunduğu bir zamanda bombardıman düzenledi. Gazze’deki Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “İşgalci İsrail ordusunun işlediği iki vahşi katliamda 50’den fazlası çocuk 84 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi enkazda kayboldu ve yaralandı.” denildi. Açıklamada, İsrail’in Gazze’de soykırım uyguladığına dikkat çekildi ve ordunun sivillerin yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı binaları hedef aldığı vurgulandı. Gaza’da bir aydır süren sıkı kuşatma nedeniyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin görevlerini yerine getirmekten aciz kaldığı hatırlatıldı.

Açıklamalarda, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki sağlık sistemini çökerttiği ve hastaneleri hedef alarak işlevsiz bıraktığı kaydedildi. Uluslararası toplum ve kuruluşlara, “insani görevlerini üstlenme” çağrısı yapıldı. Sivillerin, hastanelerin ve sağlık kurumlarının korunması, ayrıca Gazze’deki soykırımın sona ermesi için İsrail’e baskı yapılması talep edildi. Açıklamalarda, tüm dünya ülkelerine bu korkunç katliamları kınama çağrısı yapıldı. Gazze’de işlenen suçlardan İsrail’in yanı sıra ABD yönetimi, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler de sorumlu tutuldu.

İSRAİL’İN MÜLTECİ PLANI VE GÖÇE ZORLAMA TEHLİKESİ

İsrail ordusu, 5 Ekim’den itibaren Cibaliya Mülteci Kampı da dahil olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yoğun hava saldırıları başlattı ve 6 Ekim’de bu bölgelere kara saldırıları düzenlemeye başladı. Bu saldırıların, daha önce ortaya çıkan ve “generallerin planı” olarak bilinen uygulama ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu plan, İsrail’in kendi yerleşim alanları için Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesini sağlamak amacı taşıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya’daki Filistinlilere boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşarak uyarıda bulundu. Filistinlilere Gazze’nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeleri talimatı verildi. Adraee’nin paylaştığı haritanın, eskin operasyon bölüm başkanı General Giora Eiland’ın hazırlayıp hükümete sunduğu “generallerin planı” ile benzerlik göstermesi dikkat çekti. “Generallerin planı”, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyinden zorla göç ettirilmesi ve bölgenin kuşatılarak gıda, ilaç, yakıt ve su girişine kısıtlama getirilmesini öngörüyor.