Gazze’nin Yeniden İmarı İçin 53 Milyar Dolar

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE KAYIP FİLİSTİNLİLER

7 Ekim 2023 tarihinden, ateşkesin uygulamaya girdiği 19 Ocak 2025’e kadar olan sürede, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının 14 binden fazlası enkaz altında kaybolmuş durumda. Sivil altyapının tahrip edildiği bu saldırılarda, halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alındı.

YENİDEN İMAR PLANI VE MALIYETLER

Filistin hükümeti, Ramallah’taki haftalık olağan oturum sonrası bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Gazze’nin yeniden imarı planı güncellenmiş iki aşama içeriyor. İlk aşama, ateşkesten sonra başlayan acil müdahaleleri kapsıyor ve maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Bu aşamada yardım ve geçici barınma alanlarında, zorla yerinden edilen Filistinlilere temel hizmetler sağlanarak geçici barınmanın etkinliğinin artırılması ve ekonomik üretimin ilerletilmesi hedefleniyor. İkinci aşama ise yeniden imar konusuna odaklanacak ve başlangıç maliyetinin yaklaşık 33 milyar dolar olması öngörülüyor.

GEREKEN ÇALIŞMALAR VE YARDIM

Hükümet, Gazze’deki Filistinlilere yardım sağlamak için sahadaki çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, daha fazla barınma merkezi kurulması, gerekli hizmetlerin sağlanması ve zorla yerinden edilme planlarının reddedilmesi gerektiği belirtildi. Filistin Kalkınma ve Yardım Bakanlıkları, Gazze’de 19 bin çadır temin edilmesi için ortaklarıyla iş birliği içinde çalışıyor. Aynı zamanda, bölgede yaklaşık 40 bin ton molozun kaldırılması ve 1,5 milyondan fazla vatandaşa gıda paketlerinin dağıtılması için de faaliyetler sürdürülüyor. Filistin hükümeti, Mısır ve diğer dost Arap ülkelerinin, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmeden bölgenin yeniden inşa edilmesi planını destekleme çabalarına dikkat çekti.