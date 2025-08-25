Gazze Sağlık Bakanlığı Acil Müdahale Çağrısı

İSRAİL’İN SALDIRISI HASTANEYİ HEDEF ALDI

İsrail, Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, bu saldırının sağlık çalışanları, gazeteciler ve sivil savunma ekiplerini hedef alarak can kaybına yol açtığını duyurdu. Açıklamada, bu harekete sağlık sisteminin sistematik bir şekilde yok edilmesi ve soykırımın bir parçası olduğu vurgulandı.

SALDIRI MEYDAN OKUMA OLARAK GÖRÜLDÜ

Yapılan açıklamada, “bu durum aynı zamanda tüm dünyaya ve insani değerlere karşı bir meydan okuma” ifadesine yer verildi. Saldırının ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, 20 kişinin yaşamını yitirdiği, hayatını kaybedenler arasında sağlık çalışanları, hastalar, basın mensupları ve sivil savunma personelinin bulunduğu belirlendi. Ayrıca, çok sayıda kişi de yaralandı.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI YAPILDI

Açıklamada, bombardımanın halk arasında büyük bir panik ve kargaşa yarattığı, ameliyathane hizmetlerini durma noktasına getirdiği ve hastaların tedavi haklarından mahrum bırakıldığı belirtildi. Uluslararası toplum ve ilgili kurumlara da Gazze’deki son sağlık hizmetlerinin korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı. Son olarak, “Uluslararası sessizlik ve işgalin suçlarını durdurmaya yönelik gerçek adımlar atılmaması, fiilen bir ortaklıktır ve bu suçların sürmesine yeşil ışık yakmak anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verildi.