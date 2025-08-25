Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan Acil Müdahale Çağrısı

ISRAİL’İN SALDIRISI VE SONUÇLARI

İsrail, Gazze’de süregelen soykırımı gizlemek amacıyla gazetecilerin bulunduğu bir hastaneye saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Nasır Hastanesi’ne yönelik gerçekleştirilen bu saldırının sağlık çalışanları, basın mensupları ve sivil savunma ekiplerini hedef alarak ölümlere neden olduğunu vurguladı. Bakanlık, bu durumu sağlık sisteminin sistematik biçimde yok edilmesi ve soykırımın bir parçası olarak nitelendirdi.

MEYDAN OKUMA OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Açıklamada söz konusu saldırının, tüm dünyaya ve insani değerlere karşı bir meydan okuma olduğu belirtildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, saldırı sonucunda aralarında sağlık çalışanları, hastalar, basın mensupları ve sivil savunma personelinin bulunduğu toplam 20 kişinin hayatını kaybettiği; birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca saldırının büyük bir panik ve kargaşaya yol açtığı, ameliyathane hizmetlerini durdurduğu ve hastaların tedavi haklarından mahrum kalmalarına neden olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası toplum ve ilgili tüm kurumlara Gazze’de kalan son sağlık hizmetlerinin korunması için acil müdahale çağrısı yaptı. Son olarak, “Uluslararası sessizlik ve işgalin suçlarını durdurmaya yönelik gerçek adımlar atılmaması, fiilen bir ortaklıktır ve bu suçların sürmesine yeşil ışık yakmak anlamına gelmektedir.” ifadeleriyle duruma dikkat çekti.