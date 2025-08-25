“Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan Acil Müdahale Çağrısı”

İSRAİL’İN HASTANEYE YAPTIĞI SALDIRI

İsrail, Gazze’de yaşanan soykırımı gizlemek amacıyla gazetecilerin bulunduğu Nasır Hastanesi’ne saldırı düzenledi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilen saldırının sağlık çalışanları, basın mensupları ve sivil savunma ekiplerini hedef alarak can kaybına yol açtığını ve bunun, sağlık sisteminin sistematik biçimde yok edilmesinin yanı sıra soykırımın da bir parçası olduğunu ifade etti.

MÜDAHALE VE İNSANİ DEĞERLERE MEYDAN OKUMA

Açıklamada, bu saldırının aynı zamanda dünya genelindeki insanlığa ve insani değerlere karşı bir meydan okuma olarak nitelendirildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından ilk belirlemelere göre sağlık çalışanları, hastalar, basın mensupları ve sivil savunma personelinin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını aktardı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN ACİL GÖREVİ

Açıklamada, bombardımanın büyük bir panik ve kargaşaya yol açtığı, ameliyathane hizmetlerini durdurduğu ve hastaları tedavi haklarından mahrum bıraktığı kaydedildi. Ayrıca, uluslararası toplum ve ilgili kurumlar için Gazze’de kalan sağlık hizmetlerinin koruması için acil müdahale çağrısı yapıldı. Son olarak, “Uluslararası sessizlik ve işgalin suçlarını durdurmaya yönelik gerçek adımlar atılmaması, fiilen bir ortaklıktır ve bu suçların sürmesine yeşil ışık yakmak anlamına gelmektedir.” ifadeleriyle durumun ciddiyeti vurgulandı.