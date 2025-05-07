Gazze Şeridi Kıtlık Bölgesi Duyuruldu

KİTLIK BÖLGESİ İLANI

Gazze’de devam eden İsrail saldırıları, her gün binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açıyor. İsrail’in soykırımı sürerken, dünya genelinden bu katliamın durdurulmasına yönelik sesler artıyor. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in 20 aydır sürdürdüğü soykırım ve ablukalar nedeniyle Gazze Şeridi’ni ‘kıtlık bölgesi’ ilan ettiklerini açıkladı. Ramallah’taki Bakanlar Kurulu’na bağlı kriz yönetim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Gazze’yi kıtlık bölgesi ilan ediyoruz. Birleşmiş Milletlere üye tüm ülkeleri, uluslararası insancıl hukuk gereğince yükümlülükleri doğrultusunda acilen harekete geçmeye, bu felaketi ve açlığı tanımaya çağırıyoruz.” dedi.

Uluslararası toplumdan, açlığın bir savaş aracı olarak kullanılmasını yasaklayan BM kararlarını uygulamasını isteyen Mustafa, BM sisteminin tamamını, derhal mekanizmalarını devreye alıp Gazze’yi resmi olarak “kıtlık bölgesi” olarak ele almaya çağırdı. “Halkımıza yönelik saldırılarla ve açlıkla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz; uluslararası toplumla hayatları kurtarmak ve yeniden inşa sürecine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız.” diye ekledi.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart’ta Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede açlıktan çocuk ölümlerinin de dahil olduğu büyük bir insani felakete neden oluyor. Su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze’deki Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zor hale getiriyor. Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in devam eden ablukasıyla Gazze halkının yüzde 91’inin “gıda krizi” yaşadığını, yüzde 65’inin temiz içme suyuna ulaşamadığını vurguladı. Çocuklar ve emziren annelerin yüzde 92’sinin ciddi beslenme yetersizliği yaşadığına dikkat çekildi. Gazze’de çoğu çocuk ve bebek olmak üzere açlıktan ölenlerin sayısının da 57’ye ulaştığı bildirildi.