Gazze Şeridi Kıtlık Bölgesi İlan Edildi

İSRAİL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Gazze’de devam eden İsrail saldırıları, her gün binlerce sivilin yaşamını kaybetmesine sebep oluyor. İsrail’in uyguladığı soykırım sürecinde, dünya genelinden bu katliamın durdurulması için artan bir şekilde tepkiler yükseliyor.

KITLIK BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLDİ

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in yaklaşık 20 aydır sürdürdüğü soykırım ve ablukanın sonucunda Gazze Şeridi’ni “kıtlık bölgesi” olarak ilan ettiklerini açıkladı. Ramallah’ta Bakanlar Kuruluna ait kriz yönetim merkezinde düzenlediği basın toplantısında Mustafa, “Gazze’yi kıtlık bölgesi ilan ediyoruz. Birleşmiş Milletlere (BM) üye tüm ülkeleri, uluslararası insancıl hukuk gereğince yükümlülükleri doğrultusunda acilen harekete geçmeye, bu felaketi ve açlığı tanımaya çağırıyoruz.” dedi. Ayrıca, uluslararası toplumdan açlığın savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklayan BM kararlarının uygulanmasını talep eden Mustafa, BM sisteminin derhal devreye girmesi ve Gazze’yi resmen “kıtlık bölgesi” olarak ele almasını istedi.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Filistin Başbakanı Mustafa, “Halkımıza yönelik saldırılarla ve açlıkla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz; uluslararası toplumla hayatları kurtarmak ve yeniden inşa sürecine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız.” şeklinde konuştu. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart’ta Gazze Şeridi’ne insani yardım girişleri durduruldu ve bu durum bölgede açlıktan çocuk ölümleri dahil olmak üzere kayda değer bir insani felakete yol açtı.

ZOR ŞARTLAR DERİNLİYOR

Su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze’deki Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in sürdürdüğü abluka nedeniyle, Gazze halkının yüzde 91’inin “gıda krizi” ile karşı karşıya olduğunu, yüzde 65’inin temiz içme suyuna ulaşamadığını, çocuklar ve emziren annelerin yüzde 92’sinin ciddi beslenme yetersizliği yaşadığını bildirdi. Ayrıca, Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısının, çoğunluğunu çocuk ve bebeklerin oluşturduğu şekilde 57’ye ulaştığı belirtildi.