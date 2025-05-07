Gazze Şeridi’nde Patlamamış Mühimmat Tehlikesi

İSRAİL’İN GAZZE’DE PATLAMAYAN MÜHİMMATLARI VE ETKİLERİ

Gazze Şeridi’nde İsrail tarafından atılan ancak patlamayan yaklaşık 3 bin mühimmat bulunduğu ve bunların Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından, İsrail tankları ve araçlarını imha etmek için hayati bir kaynak haline geldiği rapor ediliyor. İsrail gazetesi Haaretz’in ekonomi eki The Marker’ın internet sitesinde yayınlanan bu raporda, patlamayan mühimmat sayısının önemli ölçüde arttığı ve zaman zaman Gazze’ye atılan toplam bombaların yüzde 20’sine ulaştığı ifade ediliyor. Yerel ve uluslararası örgütler, İsrail’in aylar süren bombardımanları sonucunda Gazze Şeridi’ndeki patlamamış mühimmatların tehlikesi konusunda sıkça uyarılarda bulundu.

PATLAMAMAMIŞ MÜHİMMATIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Raporda, İsrail ordusu tarafından yapılan araştırmalara göre, Gazze’deki askeri araçlara yönelik hedef almalar sonucu meydana gelen büyük patlamalarda, patlamayan mühimmatı geri dönüştürerek üretilmiş mühimmatların kullanıldığını gösteriyor. Haaretz’in raporuna göre, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik hava saldırılarının sayısı 2024 yılı sonu itibarıyla 40 bini aştığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS), bu patlayıcıların yüzde 5 ila 10’unun patlamadığını tahmin ediyor. Rapora göre, İsrail Hava Kuvvetlerinin, 2025 yılı başına kadar en az 3 bin civarında patlamamış mühimmatı tespit ettiği aktarılıyor. Gazze’ye yönelik yapılan bombardıman için kullanılan her tonluk mühimmatın maliyetinin ise 20 ila 30 bin dolar arasında değiştiği vurgulanıyor.

BİNLERCE TON PATLAYICI VE SONUÇLARI

Bu patlamamış mühimmatların, son 1,5 yıl içinde İsrail’in on milyonlarca dolar değerindeki binlerce ton patlayıcıyı Hamas’a aktardığı bir kanal olarak değerlendirilmekte. Bu durumun, Kassam Tugayları’nın binlerce patlayıcı madde üretiminde önemli bir katkı sağladığı ifade ediliyor. Gazze Şeridi’nde yaşanan çatışmalarda, bu patlayıcı cihazların kullanımı merkezi bir faktör haline gelirken, İsrail askerlerinin de birçok kayıp vermesiyle sonuçlandığı kaydediliyor. Rapor, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze’deki askeri operasyonları genişletme planını onaylamasıyla oluşacak olası bedelin daha da ağır olabileceğine dikkat çekiyor.

PATLAMAYAN MÜHİMMATIN TEKNİK SORUNLARI

Haaretz’in raporunda, Gazze’ye atılan mühimmatların büyük bir bölümünün patlamamasının nedeninin teknik arızalar olduğu öne sürülüyor. On binlerce hava saldırısının, İsrail ordusunun fünye stokunun azalmasına yol açtığı ifade ediliyor. Özellikle savaşın başlangıcından bu yana, İsrail’de fünye üreten Aret şirketinin hisse senetlerinin yüzde 2000’lik bir artış göstermesi bekleniyor. Ordunun çeşitli kaynaklardan topladığı veya ABD’den aldığı, bazıları eski olan fünyeleri kullanmaya başladığı, bunun sonucunda patlamamış bomba oranının toplam atılan bombaların yüzde 2’sini oluştururken, bazı bombalarda bu oranın yüzde 20’ye çıktığı dile getiriliyor.

İSRAİL ORDUSU’NDAN AÇIKLAMA

İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze’deki patlamamış bombaların yarattığı tehditlerle başa çıkmak için her türlü çabayı gösterdiğini belirtiyor. Sözcülük, bu mühimmatların sadece küçük bir kısmının hedeflenmiş bölgelerde tam olarak patlamadığını ortaya koyuyor. Sözcülük, ordunun patlamamış bombaları tespit edip etkisiz hale getirmek için çaba harcadığını savunuyor. Ancak ordunun iddialarının aksine, Gazze Şeridi’nde dağılmış savaş kalıntıları ve patlamamış mühimmatlar, Filistinlilerin yaşamları için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu duruma karşı yeterli ekipman veya kapasite olmaması, daha fazla can kaybı ve kalıcı sakatlık riski taşıyor.