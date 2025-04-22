Gazze Şeridi’nde Sakinler Tahliye Mesajları Alıyor

GAZZE’DE TAHLİYE MESAJLARI VE HAMAS’IN AÇIKLAMALARI

Gazze Şeridi’nde yaşayan halk, son günlerde bölgeden “tahliyelerinin” organize edilmesine dair mesajlar alıyor. Hamas, bu sürgün çağrılarının “sahte vaatlerle sarmalanmış tuzaklar” olduğunu belirtiyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki bazı Filistinlilere, 21 Nisan Pazartesi günü gelen mesajda, bölgede “tahliye” görüşmelerine katılmaları yönünde davet iletildi. Mesajda, Gazze’den “ayrılmak isteyenlerin” “Kaptan Celal” adlı bir şahısla WhatsApp üzerinden iletişim kurmaları gerektiği ifade edildi. Görüşmenin 22 Nisan Salı günü 09.00 ile 14.00 arasında, Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru civarında gerçekleşeceği bildirildi. Ayrıca bir Gazze sakinine, kendisi ve ailesinin Fransız hükümeti tarafından belirlenen bir program dahilinde Fransa’ya “tahliye edileceği” yönünde bir mesaj ulaştı.

TÜRKİYE’NİN GÖÇ SÖYLENTİLERİNE YANIT

Hamas, Gazze sakinlerine gönderilen bu mesajların, “Filistin halkının konumunu istikrarsızlaştırmak ve ulusal kararlılıklarını baltalamak için” yürütülen bir İsrail kampanyasının parçası olduğunu bildirdi. Açıklamada, bu kampanyayı sürdürenlerin sahte belgelerle halkı manipüle ettiği ve yalan vaatlerde bulunduğu ifade edildi. Halkın bu mesajlara dikkat etmemesi ve mesajlarda yer alan telefon numaralarının İsrail istihbaratına ait olabileceği konusunda uyanık olmaları gerektiği belirtildi. “Sürgün edilmenin uygulanabilir bir çözüm olmadığı, aksine bir tuzak olduğu” vurgulandı, “Filistin satılık değildir ve halkımız yerlerinden edilmeyecektir” denildi.

BİR DİPLOMATİK KAYNAKTAN AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu ise Gazze’deki Filistinlilere gönderilen mesajlarla ilgili bilgileri olmadığını belirtti. İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), konuya dair sorulara cevap vermedi. İsrailli kıdemli bir diplomatik kaynak, nisan ayının başlarında Macaristan’da bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Gazze sakinlerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın planı doğrultusunda sürgün edilmesi için birden fazla ülkeyle görüşmeler yaptığına dair bilgiler paylaştığını aktardı. Kaynağın ifadesine göre, İsrail, Gazze’deki Filistinlilerin sürgün edilmesi konusunu ciddiyetle ele alıyor ve bazı ülkelerin, Filistinlileri kabul etmeye istekli olduğu belirtiliyor.

TRUMP’IN GAZZE PLANI

İddialara göre, İsrail ve ABD, Gazze’deki Filistinlilerin sürgün edilmesi için Doğu Afrika ülkeleriyle görüşmelerde bulunuyor. AP’nin İsrailli ve ABD’li yetkilere dayandırdığı haberler, Tel Aviv ve Washington’un Sudan, Somali ve Somaliland ile sürgün planı üzerinde pazarlık yaptığını öne sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta yaptığı bir basın toplantısında, Gazze’yi “devralacaklarını” ve burada yaşayan Filistinlilerin, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim alanlarına yerleştirilmelerinin daha iyi olacağını savundu. Trump, “Filistinlilerin Gazze’den ayrılmaktan başka seçenekleri yok” diye ifade etti. Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından, İsrail ordusu 18 Mart sabahı sert askeri operasyonlara geri dönmüştü.