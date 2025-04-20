Gazze Sınırında Protestolar Devam Ediyor

İSRAİLLİ AİLELERDEN ESİRLER İÇİN ACİL KAMPLAR

Gazze Şeridi sınırındaki Nir Oz yerleşimi yakınında bir araya gelen İsrailli esir aileleri, hükümetten esir takası anlaşmasının hızla gerçekleşmesini talep ediyor. Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Hamas ile herhangi bir anlaşmaya yanaşmayacağına dair açıklamalarını sert bir biçimde eleştirdi. Protestoya katılan aileler, hükümetin esirlerin hayatını siyasete kurban ettiğini belirterek, “Esirlerin hayatı neden ikinci planda?” diye sordu.

NETANYAHU’NUN TUTUMUNA TEPKİLER

Rehin tutulan Nimrod Cohen’in annesi Vicky Cohen, hükümetin kayıtsız tutumunu şu cümlelerle eleştirdi: “Mimouna Bayramı eğlenceleriyle meşguller. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir yönetim anlayışı?” Nimrod’un babası Yehuda Cohen ise Netanyahu’ya daha sert ifadelerle yüklendi. “Sadece siyasi koltuğunu koruyabilmek için savaşı uzatıyorsun. Oğlumun kanı üzerinden iktidarını sürdüremezsin!” diyerek bir çağrıda bulundu. Ayrıca, Netanyahu’nun anlaşmaların önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı ve “Tüm İsrail halkına çağrım var: Sokaklara çıkın, Netanyahu’nun görevden alınmasını, yargılanmasını ve tutuklanmasını talep edin!” diye ekledi.

SESİMİZİ DUYMAYINCA TELEVİZYON NUTUKLARINDAN BIKTIK

Bir diğer esir, Tamir Nimrodi’nin babası Alon Nimrodi, Netanyahu’nun sürekli medya önünde yaptığı konuşmalardan rahatsızlığını ifade etti. “Her defasında televizyona çıkıp ‘Konuşmamı dinleyin’ demesinden artık usandık. Gerçek adım atılmasını bekliyoruz. Konuşmalar değil, çözümler lazım.” Nimrodi, Netanyahu’nun esir aileleri arasında ayrımcılık yaptığını da savundu.

NETANYAHU’DAN HAMAS’A YANIT

Başbakan Binyamin Netanyahu, kısa süre önce yaptığı bir video açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik askeri işgalin sona ermesini öngören herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini duyurdu. Hamas’ın bu konudaki taleplerini reddeden Netanyahu, böyle bir anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump döneminde tartışılan “Gazzelilerin başka ülkelere gönderilmesi” planını sekteye uğratacağını savundu. Netanyahu’nun “gönüllü göç” adı altında Filistinlilerin Gazze’den sürülmesini hedef göstermesi, hem uluslararası kamuoyunda hem de kendi vatandaşları arasında tartışmalara neden oluyor.