Gazze’ye Destek İçin Uluslararası Çağrı Yapıldı

İSLAM ALİMLERİ GAZZE İÇİN KARARLARINI AÇIKLADI

İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda toplanan 50 ülkeden 150’yi aşkın İslam aliminin katılımıyla gerçekleşen tarihi Gazze Konferansı’nın sonuç bildirgesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan cuma namazının ardından kamuoyuna açıklandı. Sonuç bildirgesinde, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı ümmetin ortak vicdanını harekete geçirme çağrısı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın konuşmasıyla başlayan açıklama, “Bu alçakça saldırı ve soykırım karşısında bazı dünya devletleri, adeta siyonist işgalci tarafından esir alınmışçasına doğrudan ya da dolaylı olarak katillere destek oluyor” ifadeleriyle devam etti.

İSLAM DÜNYASINDAN BİRLİK ÇAĞRISI

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, “Gazze’deki soykırımı durdurmak amacıyla, uluslararası düzeyde bir hukuki ve parlamenter ittifak kurulacak. Bu hedef, ancak İslam dünyasının birlik olması ve Kudüs İttifakı’nın kurulmasıyla mümkündür – bu fikir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıkça dile getirilmiştir” şeklinde konuştu. Konferans sonucunda, 50’den fazla ülkeden gelen İslam alimleri, insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla ‘İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze’ başlıklı bildiriyi açıkladı.

İKİ AÇIK MESAJ SUNULDU

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bu korkunç zulüm ve insanlık dışı işgale karşı, iman dolu yüreğinden başka hiçbir imkanı kalmayan Filistin’in, Gazze’nin cesur ve onurlu halkı büyük bir direniş gösteriyor. Onların bu asil mücadelesini desteklemek, dini, ırkı, mezhebi, kültürü ne olursa olsun her insan için bir vicdan ve ahlak meselesidir” dedi. Erbaş, “Hepimiz seninleyiz.” direnişine ise “Mücadelen meşrudur; zaferin adaletin ve özgürlüğün zaferidir” mesajını iletti.

GAZZE İÇİN YENİ ADIMLAR ATILACAK

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, konferansta alınan kararların uygulanabilirliğine vurgu yaptı. Gazze meselesinin artık yerel bir sorun olmadığını, ümmetin ve insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Bildiride, Gazze’ye insan koridorları açılması için genel seferberlik çağrısı yapıldı ve “İslami-insani ittifak” oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

ALINAN KARARLARIN İÇERİĞİ

Sonuç bildirgesinde, Filistin halkının silahlı direniş hakkının meşru olduğu ifade edildi, dünya Müslüman Alimler Birliği’nin ‘Özgürlük Filosu’na katılması planlandı ve iş insanlarına Gazze için yardımda bulunmaları çağrısında bulunuldu. Ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerin kesilmesi, kitlesel gösterilerin düzenlenmesi ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için uluslararası müdahale çağrıları yapıldı.

Gazze meselesinin tarihsel bir dönüm noktası olarak kabul edildiği bu konferans, Müslümanların birliğini ve ortak insanlık değerlerini harekete geçirmeyi amaçlıyor.