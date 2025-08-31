Gazze’ye Mama Yardımı Kampanyası Başlatıldı

BEBEKLER İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Irak’ın Kerkük kentinde, Gazze’de zor şartlar altında yaşayan ailelere yönelik yardım çalışmaları kapsamında bölgedeki bebeklerin temel beslenme ihtiyacını karşılamak için mama yardımı kampanyası başlatıldı. Zad İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Mustafa Muhammed, “Bu kampanyanın tek amacı Gazze’de açlıkla mücadele eden ailelerin çocuklarına mama temin etmek” şeklinde konuştu. Bir Iraklı olarak geçmişte savaş ve zor günler yaşadıklarını belirten Muhammed, bu nedenle bu tür şartların ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini ifade etti. Kampanyalarının hedefinin Gazze’deki en az 5 bin çocuğa mama temin etmek olduğunu vurgulayan Muhammed, yaptıkları kampanyaya her kesimden gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

YARDIM NOKTALARI OLUŞTURULDU

Zad İnsani Yardım Derneği Kerkük Büro Temsilcisi Necat Muhammed Abbas, “Gazze’nin Cibalya bölgesinde 3 ayrı yardım noktası oluşturduk” diyerek, zor şartlar nedeniyle sınırlı imkanlarla gıda ve sağlık yardımları gönderdiklerini belirtti. Fakat en çok çocuklar için gıda ve mama temin etmeye önem verdiklerini aktardı. Yardımların Gazze’ye ulaştırılmasının giderek zorlaştığını dile getiren Abbas, “Tek bir süt ya da mama kutusunun Gazze’ye ulaşmasının maliyeti yaklaşık 40 doları buluyor” dedi. Her şeye rağmen yardım çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Abbas, Kerkük’te bu kampanyayı başlatmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

KAMPANYAYA DESTEK GELİYOR

Kampanyaya destek veren tıp fakültesi öğrencisi Cihat Necat, “Gazze’deki çocukların ve bebeklerin durumunu televizyondan ve sosyal medyadan izledikçe kahrolduk” dedi. Gönüllü olarak kampanyaya katıldığını vurgulayan Necat, “Buradan ne kadar yardım ve destek toplanırsa o kadar Gazze’deki aile ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız” şeklinde konuştu.