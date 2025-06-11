“Gazze’ye Saldırıları Hemen Durdurun”

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 55 bini geçti. Enkazların altında hâlâ binlerce insanın öldüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, işgali genişletme ve kalıcı hale getirme planlarını uygulamaya sokmaya başladı.

TRUMP, NETANYAHU’YA SALDIRILARI DURDURMA ÇAĞRISI YAPTI

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna yansıyan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi. Trump’ın, “Bunu bitir” diyerek söz konusu saldırıların sona erdirilmesini talep ettiği aktarıldı. Ayrıca, Trump savaşın sonlanmasının İran ve Suudi Arabistan ile yürütülecek müzakerelere fayda sağlayacağını belirtti. Netanyahu’ya, İran’a yönelik saldırı konusunda da uyarıda bulunduğu ifade edildi. Trump, müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri saldırı seçeneğine yeşil ışık yakmadı.

NETANYAHU’DAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, yayınladığı video mesajda Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması konusunda müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Netanyahu’nun bu açıklamaları, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve müzakere heyetindeki bazı yetkililerin katıldığı bir toplantının ardından geldi.