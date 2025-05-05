Gazze’ye Yardım Giderken Saldırıya Uğradı

GEMİDEKİ TÜRK VATANDAŞLARIN ÜLKEYE DÖNÜŞÜ

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Conscience” gemisinde bulunan 6 Türk vatandaşının ülkeye dönüşlerinin sağlandığı bildiriliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye’ye getirilen bu kişilerin sağlık durumları iyi. Aynı zamanda, gemide görev yapan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir bölgeye nakilleri için Malta yetkilileriyle gereken çalışmalar devam ediyor.

İHA SALDIRISI VE OLAYIN ARKA PLANI

Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan “Conscience” gemisi, 2 Mayıs’ta yerel saatle 00.23’te Malta açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğramıştı. Bu saldırı, geminin gövdesinde gedik açılmasına ve pruvasında yangın çıkmasına neden oldu. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye yönelik saldırıları sona erdirmek için çeşitli kampanyaların birleşimiyle oluşturulmuş gizli bir yardım girişimidir. Olaydan önce, Times of Malta gazetesinin aktardığına göre, İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağı yaklaşık 3 saat boyunca Malta çevresinde turlamıştı.

İSRAİL ASKERİ UÇAĞININ HAREKETLERİ

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze’ye insani yardım ulaştırma amacıyla hareket eden gemiye ait saldırının gerçekleşmesinden yalnızca birkaç saat önce bir askeri nakliye uçağının Malta’ya doğru hareket ettiğini doğruladı. Ancak bu uçağın, “Conscience” gemisine yapılan İHA saldırısından çok önce, saat dokuzda ülkenin güneyindeki hava üssüne geri döndüğü belirtildi. Bu durum, saldırının planlı olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.