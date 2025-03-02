Gazze’ye Yardım Girişi Durduruldu

ATEŞKES ANLAŞMASININ İLK AŞAMASI SONLANDI

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması, ikinci aşama için 3 Şubat’ta başlaması gereken müzakerelere ulaşamadan tamamlandı. Rehine anlaşmasının ilk kısmının sona ermesinin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye giden tüm insani yardımların durdurulması talimatını verdi. İsrail medyasına göre, bir yetkili bu adımın Trump yönetimiyle tam uyum içerisinde hayata geçirildiğini iddia etti.

HAMAS: ANLAŞMAYI ZEDELİYOR

Hamas, konuya dair yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “Netanyahu’nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj ve anlaşmaya darbedir” denildi. Filistinli grup, arabulucuları Gazze Şeridi’ne yönelik cezai tedbirleri sona erdirmek için İsrail üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulundu. Hamas ayrıca, Netanyahu’nun kararının anlaşmanın 14. maddesine açıkça aykırı olduğunu belirtti. İlgili madde, birinci aşamadaki tüm önlemlerin ikinci aşamada da devam edeceğini vurguluyor ve tarafların ikinci aşamanın şartları üzerinde anlaşmaya varıncaya kadar müzakereleri sürdürme yükümlülüğünü içeriyor.

İNSANİ ETKİLERİ YOĞUN OLACAK

Pazar günü yapılan resmi duyuru, devam eden müzakerelerde ciddi bir değişim olduğuna işaret ediyor. Yardımların durdurulmasının insani açıdan önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Bu durum, bölgenin huzuru ve uluslararası toplumun tepkisi açısından geniş kapsamlı etkilere yol açabilir.

ABD SİLAH TESLİMATINI HIZLANDIRIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, Marco Rubio, eski Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail’e yönelik “kısmi silah ambargosu” kararını geri aldı. Rubio, İsrail’e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak amacıyla bir bildiri imzaladı. Ayrıca, Başkan Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından beri İsrail’e yönelik yaklaşık 12 milyar dolarlık silah satışını onayladığına da değindi.