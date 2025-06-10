Gazze’ye Yardım Götüren Aktivistlerin Durumu

BREZİLYALI AKTİVİST AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

İsrail, Gazze’ye insani yardım götürmeye çalışan Madleen gemisinde bulunan Brezilyalı aktivist Thiago Avila’nın açlık grevine girdiğini aktarıyor. İnsan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, uluslararası sularda alıkonulan Özgürlük Filosu gönüllülerinin son durumu hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Madleen’deki aktivistlerin gözaltı merkezinde tahtakurusu istilası ve sadece içilemeyen musluk suyuna erişimle karşı karşıya kaldığı” belirtiliyor. Thiago Avila’nın geminin alıkonulmasından bu yana açlık grevi yaptığı ifade ediliyor.

GÖZALTINDAKİ AKTİVİSTLERİN DURUMU

Açıklamaya göre, sabah saatlerinde 12 gönüllüden 4’ü sınır dışı edilmiş, kalan 8 aktivist Ramle’deki gözaltı merkezinde mahkemeye çıkarılmış ve duruşmalar 5 saatten fazla sürmüş. Uluslararası sularda İsrail tarafından zorla alıkonulan aktivistlerden 12’sine “yasa dışı yollarla ülkeye girmek” suçlamasıyla dün 100 yıl boyunca ülkeye giriş yasağı konulmuş. Adalah hukuk ekibi, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor.

UUJULARDAN SUÇLAMALAR VE YASAL SÜREÇ

Avukatlar, “Gazze ablukası, savunmasız bir nüfusu açlığa mahkum etmek üzere tasarlanmış bir uygulamadır” diyerek bu durumun toplu cezalandırma anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) soykırım davasında verdiği “geçici tedbir kararını” doğrudan ihlal eden bu uygulamanın, aktivistlerin insani yardım ulaştırma çabalarını meşru hale getirdiğini aktarıyorlar.

AKTİVİSTLERİN TUTUKLULUĞUNUN DAVASI

Mahkemeye verdikleri ifadelerde aktivistler, “kaçarak kendi istekleri dışında zorla İsrail’e getirildiklerini” belirtiyor ve sadece ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket ettiklerini kaydediyorlar. Mahkeme heyetinin deniz ablukası konusundaki sorularına, “ablukanın uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu” cevabı veriliyor. Avukatlar, İsrail’in aktivistleri gözaltına alma ve sınır dışı etme yetkisinin olmadığını vurgulayarak, serbest bırakılmalarını talep etti.

İSVİÇRE GEMİSİNE MÜDAHALE

Madleen gemisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden Gazze’ye doğru yola çıkmıştı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, bu misyonu Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla gerçekleştirmiştir. Ancak, İsrail ordusunun gemiye müdahalesi sonucunda 12 gönüllü alıkonmuş, 4’ü bu sabah sınır dışı edilmiştir. Mahkemenin ilerleyen saatlerde karar vermesi bekleniyor.