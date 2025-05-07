Gazze’ye Yardımda Gelişme Bekleniyor

GELİŞMELERİ DUYURDU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Gazze’ye yardımların ulaştırılması konusunda yakın zamanda ‘çok iyi bir gelişme’ olacağını belirtti. Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki durum ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Gazze’ye yardım ulaştırma konusunda yapılan yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YENİ YARDIM KURULUŞU

Gazze’ye yardımların yeni bir vakıf üzerinden ulaşacağına dair soruya Bruce, “Öncelikle, Gazze’ye yardım ulaştırma konusunu konuşanlar için çok önemli bir duyurunun önüne geçmeyeceğim. Bu bilginin, kesinlikle birkaç gün içinde açıklanacağını düşünüyorum” dedi.

BAĞIMSIZ ADIMLAR

Yeni yardım kuruluşunun tanıtılacak olmasıyla ilgili olarak Bruce, “Bu çok iyi bir haber olacak, bu yüzden bunu dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu. Bruce, Gazze hususundaki gelişmelerin ve Yemen’deki Husilerle ilgili yaşanan durumların, ABD’nin İran ile yaptığı ve yapmayı planladığı görüşmelerle bağımsız olduğunu vurguladı. Bu durumun, haftalar ve aylar süren çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti.