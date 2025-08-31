Gazze’ye Yeni Yardım Filosu Yola Çıkıyor

ULUSLARARASI AKTİVİSTLERİN TOPLANMASI

44 ülkeden binlerce aktivist, çok sayıda gemiyle farklı limanlardan demir alıp Akdeniz’de buluşmaya hazırlanıyor. Amaçları ise ortak: İsrail’in Gazze ablukasını kırmak. Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşları işbirliğiyle oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Gazze’ye insani yardım götürmek için birden fazla gemiyle yola çıkacak. Avrupa’daki çeşitli limanlardan gemiler kalkacak, bunlardan biri de Barcelona’da yer alıyor. Aktivistler, yolculuk öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Filoda Türk aktivistler de yer alıyor.

HAZIRLIKLARIN DURUMU

Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Hüseyin Durmaz, yola çıkmak için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. “İsrail müdahalesi olduğunda nelere dikkat edileceği ve olası senaryolar ele alınıyor. Aslında tüm yönleriyle eğitim süreçleri devam ediyor” diyen Durmaz, onlarca geminin denize açılacağını ve sefere katılacak 44 ülkeden insan sayısının fazlalığına dikkat çekti. Filonun yolculuğuna büyük bir talep olduğunu belirten Hüseyin Durmaz, “Binlerce aktivistin bu görevde yer alacak. Aslında karadakilerle birlikte sayarsak, bu çok daha devasa bir rakama ulaştı demek. 500 bine yakın bir başvuru oldu, inanılmaz talep var.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEKİ MÜDAHALELER

İsrail, son olarak Gazze’deki ablukayı kırmak üzere yola çıkan Hanzala gemisine uluslararası sularda müdahale etmiş ve gemideki aktivistler sınır dışı edilmişti. Bu tür durumlar, aktivistlerin yolculuğunun ne denli zorlu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.