“Gazze’ye Yeni Yardım Filosu Yola Çıkıyor.”

AKDENİZ’DE İNSANİ YARDIM AMACIYLA BİR ARAYA GELİYORLAR

44 ülkeden gelen binlerce aktivist, çeşitli limanlardan demir alarak Akdeniz’de buluşmaya hazırlanıyor. Bu topluluğun ortak hedefi, İsrail’in Gazze üzerindeki ablukasını kırmak. “Küresel Sumud Filosu”, Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının işbirliğiyle oluşturulmuş olup, oldukça sayıda gemi ile Gazze’ye insani yardım göndermek için yola çıkmayı planlıyor. Avrupa’nın farklı limanlarından hareket eden gemiler arasında, Barcelona’da bulunan bir gemi de yer alıyor. Aktivistler ise yolculuk öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Filoda Türk aktivistlerin de yer aldığı belirtiliyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Hüseyin Durmaz, yola çıkmak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktardı. Durmaz, “İsrail müdahalesi durumunda nelere dikkat edilmesi gerektiği ve olası senaryolar üzerinde duruyoruz. Aslında eğitim süreçlerimiz tüm yönleriyle devam ediyor” dedi. Yüzlerce geminin denize açılacağına ve sefere katılanların 44 ülkeden olacağına dikkat çekti. Ayrıca, Hüseyin Durmaz, “Filonun yolculuğuna oldukça yoğun bir talep var. Binlerce aktivist bu görevde yer alacak. Eğer karadakileri de sayarsak, bu rakam gerçek anlamda devasa bir boyuta ulaştı. 500 bine yakın başvuru oldu, inanılmaz bir talep mevcut” şeklinde konuştu.

İSRAİL MÜDAHALESİ SÜREKLI OLARAK GÜNDEME GELİYOR

İsrail, en son Gazze’deki ablukayı kırmaya yönelik yola çıkan Hanzala gemisine uluslararası sularda müdahale etmişti ve gemideki aktivistler sınır dışı edilmiştir. Bu tarz müdahaleler, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor ve bu durumu göz önünde bulunduran aktivistler, daha fazla hazırlık yapmaları gerektiğini düşünüyor.