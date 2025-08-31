Gazze’ye Yeni Yardım Gemisi Yola Çıkıyor

AKDENİZ’DE BİR ARAYA GELECEKLER

44 ülkeden binlerce aktivist, çeşitli limanlardan demir alarak Akdeniz’de buluşmayı hedefliyor. Bu topluluğun amacı, İsrail’in Gazze üzerindeki ablukasını kırmak. “Küresel Sumud Filosu” adı altında kurulan bu birliktelik, Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının işbirliğiyle oluşturuluyor. Filonun birçok gemisi, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa’nın farklı limanlarından gemilerin kalkması planlanıyor. Bu gemilerden biri de şu an Barcelona’da bekliyor. Aktivistler, bu yolculuk öncesi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu filoda Türk aktivistlerin de yer aldığı bildiriliyor.

HÜSEYİN DURMAZ’DAN AÇIKLAMALAR

Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü olan Hüseyin Durmaz, yola çıkmak için son hazırlıkların yapıldığını belirtti. “İsrail müdahalesi durumunda nelere dikkat edileceği ve olası senaryolar ele alınıyor. Aslında tüm yönleriyle eğitim süreçleri devam ediyor” diyen Durmaz, denize açılacak olan onlarca gemi ile 44 ülkeden katılımların olacağını vurguladı. Yolculuğa olan ilginin yoğun olduğu bilgisini veren Durmaz, “Binlerce aktivistin bu görevde yer alacak. Aslında karadakilerle birlikte sayarsak, bu çok daha devasa bir rakama ulaştı demek. 500 bine yakın bir başvuru oldu, inanılmaz talep var.” şeklinde konuştu.

İSRAİL MÜDAHALESİNE DİKKAT

İsrail, daha önce Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Hanzala gemisine uluslararası sularda müdahale etmiş ve gemideki aktivistleri sınır dışı etmişti. Bu durum, aktivistleri daha tedbirli olmaya yönlendiriyor.