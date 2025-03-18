Gazze’ye Yönelik Saldırılar Artış Gösteriyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 413’e ulaşırken, yaralı sayısı ise 562 olarak bildirildi. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında dört üst düzey hükümet yetkilisinin de bulunduğu belirtiliyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırılarında ağır bir bilanço ortaya çıkıyor. Hükümet medyası tarafından yapılan bildirimde, hayatını kaybeden yetkililerin İssam el-Dalis, Ahmed el-Hatta, Mahmud Ebu Vafah ve Behcet Ebu Sultan olduğu ifade edildi. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun hava saldırılarında sivillerin sığındığı okullar ve kamu tesislerini hedef aldığını aktarıyor.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada ABD’yi eleştirerek, “Bu, ABD’nin halkımıza karşı yürütülen imha savaşına doğrudan ortak olduğunu teyit ediyor” ifadesini kullandı. Beyaz Saray’ın saldırı öncesinde İsrail ile danıştığı yönündeki açıklamalarının, ABD’nin işgale açık destek sağladığını vurguladığı belirtildi. Açıklamada, “Washington, Gazze’deki katliamlardan, kadın ve çocukların öldürülmesinden tamamen sorumludur” denildi.

DÜNYA TEPKİ GÖSTERİYOR

Filistin Dışişleri Bakanlığı, dünya genelinde soykırım suçunu durdurma çağrısında bulundu. Açıklamada, “Gazze’de halkımıza yönelik devam eden vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bakanlık, çatışmanın çözümü için siyasi çözümlerin anahtar olduğunu teyit ediyor” ifadelerine yer verildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Casper Veldkamp, tüm tarafları ateşkes ve rehine anlaşmasının şartlarına saygı göstermeye davet etti ve “Tüm siviller korunmalı” dedi. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da aynı doğrultuda çağrıda bulunarak, “Tüm siviller korunmalı” ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, durumdan “çok endişeli” olduğunu belirtirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze’deki durumun kötüleşmesinden ötürü endişe duyduğunu ifade etti.

MALTA VE BELÇİKA’DAN KINAMA

Malta Başbakanı Robert Abela, saldırıları “barbarca” olarak tanımlayarak, bu hareketi şiddetle kınadığını duyurdu. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise İsrail’in yeni saldırılarını eleştirerek, “Bu hedefleri tehdit eden yeni saldırıları kınıyorum” dedi. Bakan, tarafları barış için yeniden yapılma çabalarına davet etti.

BM’DEN ACİL ÇAĞRI

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi, Gazze’de ateşkesin derhal yeniden sağlanması gerektiğine değindi. Hadi, “Gazze halkı hayal edilemeyen acılar yaşıyor” derken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de ateşkese saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

BM’nin diğer yetkilileri de, insanlık krizini derinleştiren bu saldırılar hakkında endişelerini dile getirirken, insani yardım görevlilerin çabalarının artırılması gerektiğini belirtiyor.