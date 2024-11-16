Gazze’ye Yönelik Saldırılara Dikkat Çekildi

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’DAN GAZZE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

İletişim Başkanlığı, ‘Ayın Tarihi’ dergisinin yeni sayısında ‘1’inci yılında İsrail’in Gazze’ye saldırıları’ konusunu mercek altına alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dergide Türkiye’nin Gazze konusunda yürüttüğü barış diplomasisi, insani yardımlar ve uluslararası arenadaki hukuki çabalar üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor. Fidan, Türkiye’nin yalnızca Filistinli mazlumların sesi olmadığını, insanlık vicdanının da temsilcisi olduğunu vurguluyor. Gazze’deki trajediyi dünya gündeminde tutmak için gerekli özenin gösterildiğini belirtiyor.

BARIŞ DİPLMASİSİ VE ULUSLARARASI TEMASLAR

Bakan Fidan, “Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, uluslararası tüm temaslarımızda Gazze’deki zulme dikkati çekmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullandık. Gazze’nin yerle bir edilmesine, Gazzeli kardeşlerimizin topyekun hedef alınmasına sessiz kalamazdık. Nitekim, zulüm karşısında sesimizi yükseltmekten, doğru olanı söylemekten çekinmedik. İlkeli ve tutarlı bir tavır sergiledik.” dedi. Fidan, İsrail’e ateşkes çağrısında bulunurken Filistinli taraflarla sürekli irtibat halinde olduklarının altını çiziyor. Ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın TBMM kürsüsünü tercih etmesinin anlamlı bir tercih olduğunu ifade ediyor.

ULUSLARARASI ARENADA TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Fidan, “Filistin meselesinde doğru olandan yana tavır alma hususunda, birçok ülkeyi cesaretlendirdiğimizi düşünüyorum.” dedi. Türkiye’nin, 2 devletli çözüm konusunda uluslararası arenada güçlü bir şekilde gündemde kalmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra, 9 Ekim 2024’te İsrail Savunma Bakanlığı’nın Gazze’ye yönelik gıda, içecek ve yakıt gibi insani yardımların girişini yasaklamasının, bir soykırım politikası izlenmekte olduğunun açık bir göstergesi olduğunu da vurguluyor.