“Gazze’yi Unutmadık, Filistin Yanında.”

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİ

Niğde Belediyesi, “Minderli Sinema Günleri” adı altında bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik kapsamında “Sessiz Çığlık” isimli belgesel gösterime sunuldu. Belgeselin içeriği, İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği soykırıma dikkati çekmek üzerineydi. Gösterim, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda gerçekleştirildi ve hem protokol üyeleri hem de vatandaşlar tarafından izlendi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Etkinlik esnasında konuşma yapan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sinema günlerinin Gazze’yi unutmamak adına düzenlendiğini ifade etti. Özdemir, “Filistin’i unutmadığımızı, zalimin zulmüne karşı sessiz kalmadığımızı sivil toplum örgütlerimizle bir kez daha göstermek istedik. Bu zalim İsrail, katil İsrail çok büyük bir zulüm gerçekleştiriyor. Bunu da maalesef bütün dünyanın gözünün önünde gerçekleştiriyor” dedi. Ayrıca, “Bizler karınca misali elimizden geldiği kadar en azından onların karşısında dimdik durduğumuzu göstermek istiyoruz. Elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz” şeklinde ekledi. Başkan, bu tür organizasyonların, Filistin halkının yanında olduklarını gösterdiğini vurguladı.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ

Belgesel gösteriminin ardından, vatandaşlar, ellerindeki balonları ilahi eşliğinde gökyüzüne bıraktı. Bu eylem, etkinlikte duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu ve katılımcılar tarafından desteklendi.