Gazzede Açlık Ve Ölüm Artıyor

GAZZE’DE AÇLIK FELAKETİ DERİNLEŞİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde bölgede açlık sorunu giderek derinleşiyor, bu durum sonucunda bir çocuk hayatını kaybetti. Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’nden alınan verilere göre, 5 yaşındaki engelli olan Muhammed Zekeriya Hıdır, aşırı derecede yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitiriyor. Hastane kaynakları, mart ayından beri devam eden İsrail’in sistematik aç bırakma politikasının etkisiyle Hıdır’ın kilosunun 12 kilogramdan 3 kilograma düştüğünü aktarıyor. Çocuğun yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Hıdır’ın aşırı zayıflamış bedeni ve belirginleşmiş kaburgalarıyla birlikte yaşanan insani krizi gözler önüne seriyor.

İNSANİ KRİZİN AYAĞA KALKMASI

Baba Hıdır, oğlunun sütten ve gıda maddelerinden mahrum kalması nedeniyle hızla kilo kaybettiğini ifade ediyor. Gazze’deki hastaneler, İsrail’in sınırlı sayıda insani yardım girişine izin vermesine karşın, açlığa bağlı ölümlerin artmaya devam ettiğini belirtiyor. Son iki haftada bölgedeki 8 bin 400 yardım tırına ihtiyaç duyulurken, yalnızca 1210 tırın girişine izin verildiği kaydediliyor.

AÇLIK VE SUSUZLUK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

İsrail’in saldırıları altında ve insani yardım girişlerini kısıtlayarak kuşatma altındaki Gazze Şeridi, açlık, su, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen malzemesi bulamamanın yarattığı insani krizi yaşıyor. Özellikle çocuklar gibi savunmasız bireyler, açlık yüzünden hayatını kaybediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, aç bırakma politikası ve yetersiz beslenme sebebiyle ölenlerin sayısının 101’i çocuk olmak üzere 222’ye yükseldiğini açıklıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını ifade ediyor.

DEMOGRAFİK KRİZ VE SÜRGDÜN OLACAK

Gazze’nin yüzde 88’ini tahrip eden İsrail ordusu, sivil altyapıyı yok ederek, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları yerlerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze’de, İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yer değiştirenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı ve birçok kişinin defalarca yerinden edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.