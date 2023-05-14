Gazze’de ateşkes sağlandı

İsrail ile Filistin arasındaki saldırılar Mısır'ın arabuluculuğu ile sona erdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 5 gün boyunca devam etti. Mısır’ın arabuluculuğu ile ateşkese varıldığı öğrenildi.

İsrail ordusu, Gazze’de şafak öncesi düzenlenen operasyonlarda İslami Cihad komuta merkezlerinin ve roketatarlarının vurulduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarına ait görüntüler de paylaşıldı.

Saldırı düzenlenen yerlerin İslami Cihad’ın üst düzey görevlilerine ait operasyonel komuta merkezleri olduğu belirtildi.

Birkaç saat sonra ise Gazze’deki İslami Cihad üyeleri israil’e roketlerle karşılık verdi. İsrail savunma sistemi “Demir Kubbe”, Gazze’den atılan roketleri etkisiz hale getirmek için devreye girdi.

israil Savunma Bakanlığı, roketlerin çoğunun savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Birkaçının ise yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu can ve mal kayıplarına neden olduğu bildirildi.

Öte yandan İsrail Batı Şeria’da Balata Mülteci Kampına baskın düzenledi. Baskında çıkan olaylarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, baskını askerlerine saldırı planlayanları hedef alan bir “terörle mücadele” operasyonu olarak tanımladı.

İsrail’in salı günü İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadına karşı saldırı başlatmasından bu yana örgütün 6 üst düzey komutanı öldürüldü.

Gazze’den ise İsrail’e binden fazla roket atıldı. İslami Cihad, komutanlarına ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıların intikamını almak için İsrail şehirlerine roket saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Öte yandan Filistinli gruplara yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır’ın birkaç gündür Tel Aviv ile Filistinli gruplar arasında yürüttüğü ateşkes çabaları sonuç verdi.

Mısır’ın bölgede ateşkes için yeni bir öneri sunduğu ve bunun, Filistinli gruplar ile İsrail tarafından kabul edildiği aktarıldı.

“SÜKUNETE KARŞI SÜKUNET”

Ateşkesin, yerel saatle 22.00’de yürürlüğe girdiği bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze’de yüzlerce kişi kutlama için sokaklara çıktı.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid Batş, “İsrail, arabuluculara verdiği sözleri tuttuğu ve ateşkese bağlı kaldığı sürece İslami Cihad ve Filistinli grupların da buna uyacağını” dile getirdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ise Tel Aviv yönetiminin, Mısır’ın arabuluculuk teklifini kabul etmesinin, “sükunete karşı sükunet” anlamına geldiğini belirterek, “İsrail, herhangi bir saldırıya ya da tehdide maruz kalırsa kendisini müdafaa için ne yapılması gerekiyorsa yapacak.” ifadesini kullandı.

Hanegbi, ateşkese varılması konusunda gösterdiği yoğun çabadan ötürü Mısır’a ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye de teşekkür etti.

Ateşkes anlaşmasına göre ateşkes, sivillerin hedef alınmasına, sivil yerleşim yerlerinin yıkılmasına son verilmesini içeriyor. Metinde ayrıca Mısır’ın taraflara ateşkese bağlı kalınması vurgusu yer alıyor.

İsrail uçaklarının, Filistinli gruplarla varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze’de bazı noktaları vurduğu belirtildi.