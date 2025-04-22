Gazzede En Kötü İnsani Durum Var

GİDEREK KÖTÜLEŞEN İNSANİ DURUM

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze’de 50 günden fazla süredir insani yardım girişlerinin engellendiğini ve bunun sonucunda savaş boyunca yaşanan en kötü insani durumla karşı karşıya olunduğunu açıkladı. Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, AA muhabirinin Gazze’deki insanların durumunu sorduğu soruya yanıt verdi.

YARDIM GİRMEMESİ FELAKETİ TETİKLİYOR

Laerke, Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaşmadığını ve bunun üzerinden tam 50 gün geçtiğini vurgulayarak, bölgeye daha uzun bir süre ticari yardımların da girmediğini belirtti. Laerke, “(Gazze’de) Tam bir felakete doğru açık bir eğilim görebilirsiniz. Şu anda Gazze’deki savaş boyunca muhtemelen gördüğümüz en kötü insani durum yaşanıyor.” diyerek durumu özetledi.