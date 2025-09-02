Gazzede Filistinliler Göç Ediyor

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI GAZZE’DEKİ DURUMU ETKİLİYOR

Gazze, 2 Eylül – İsrail ordusunun sürmekte olan saldırıları sebebiyle Gazze’deki Filistinliler, kıyı şeridindeki bölgelere göç etmeye devam ediyor. Saldırılar sonucunda büyük yıkıma uğrayan er-Raşid Caddesi gibi alanlar, on binlerce çadıra ev sahipliği yapıyor.

GÖÇ EDENLERİN İHTİYAÇLARI ARTIYOR

Filistinlilerin göç ettikleri bu sahil bölgeleri, içinde bulundukları zor koşullardan dolayı büyük bir insani kriz ile karşı karşıya kalıyor. Göç eden aileler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor ve yardım talepleri giderek artıyor.