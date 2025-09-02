Gazzede Filistinliler, Saldırılardan Kaçıyor

GÖÇ DEVAM EDİYOR

Gazze’de, İsrail ordusunun sürmekte olan saldırıları yüzünden Filistinlilerin kıyı şeridindeki bölgelere göçü sürüyor. Saldırılardan en çok etkilenen yerlerden biri olan er-Raşid Caddesi, büyük bir yıkım yaşamış durumda. Bu durum, sahil bölgesinde on binlerce çadırın kurulmasına zemin hazırlıyor.

YIKIM VE AÇLIKLAR

Süregelen çatışmalar, bölgedeki yaşamı olumsuz biçimde etkiliyor. Filistinliler, zor koşullarda hayatta kalmaya çalışırken, geçim kaynaklarının azalmasıyla birlikte açlık tehlikesi de artış gösteriyor. Saldırılar nedeniyle yerinden edilenler, yeni yerleşim alanlarında acil durum yardımına ihtiyaç duyuyor.