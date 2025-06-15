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Gazzede İnternet Sona Erdi, Açıklandı

İnternet Kesintisi Sona Erdi

İsrail’in altyapıya yönelik saldırıları sebebiyle Gazze’de 4 gündür gerçekleşen internet kesintisinin sona erdiği bildirildi. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, bakım ekiplerinin son birkaç gündür saldırıların yol açtığı hat hasarlarını onarmak için çalıştığını aktardı.

İletişim Hizmetleri Yeniden Başladı

Açıklamada, internet ve iletişim hizmetinin 4 günün ardından yeniden faaliyete geçtiği belirtildi. Bu gelişme, bölgedeki iletişim durumunu iyileştiriyor ve kullanıcıların yeniden bağlantı kurmasına olanak tanıyor.

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