Gazzede Ki İnsani Kriz Süregeldi

İSRAİL GAZZE’Yİ ABLAKA ALTINA ALDI

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana durmaksızın Gazze’yi abluka altına aldı. Bu süreçte Gazze adeta bir açık hava hapishanesine dönüşmüş durumda. Gazze’deki masum insanlar açlıktan yaşamlarını yitirirken, İsrail kalıcı işgal için çabalarını sürdürüyor. Her gün Gazze’den gelen acı manzaralara bugün bir yenisi daha eklendi.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik aralıksız saldırıları ve uyguladığı sıkı ambargo nedeniyle bölgede insani kriz durmadan derinleşiyor. Gazze kentinin batısında kurulan geçici kampta yerinden edilmiş Filistinlilere hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

YEMEK DAĞITIMINDA ZULÜM GÖRÜLÜYOR

Ücretsiz yemek almak için aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok Filistinli, uzun kuyruklar oluşturdu. Yemek dağıtımı sırasında Gazzelilerin, kafes gibi bölümlere yerleştirildiği gözlemlendi.