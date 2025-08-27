Haberler

Gazzede Yaşam, Zorlaşıyor, Sınırlı Erişim

GÜNLÜK YAŞAMDA ZORLUKLAR

Gazze, 27 Ağustos – İsrail’in saldırıları sebebiyle Gazze’de gündelik yaşam her gün daha da zorlaşıyor. Gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerine erişim büyük ölçüde sınırlı kalırken, hastaneler de yakıt ve tıbbi malzeme bulmakta zorluk yaşıyor.

SALDIRILARIN ETKİLERİ

Bu olumsuzluklar, yerel halkın yaşam standartlarını düşürüyor. Gazze’de yaşanan bu sıkıntılar, toplumun her kesimini etkiliyor ve insani krizi derinleştiriyor. İhtiyaç duyulan yardımların ulaştırılamaması, insanların sağlık ve güvenliği açısından ciddi riskler oluşturuyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-0 Kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek grup lideri oldu. Önceki maçlarda da İspanya ve Bulgaristan'ı aynı şekilde mağlup etti.
Kaza, Silvan’da TIR kamyona çarptı

Silvan kara yolunda TIR'ın kamyona çarpması sonucu şoför Nazmi Kahraman yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma açıldı.

