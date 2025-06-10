Gazzeli Aileler Günlük Yemek İçin Mücadele Ediyor

GIDA EKSİKLİĞİ VE ÇOCUKLARIN DURUMU

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze’de ailelerin çocuklarına günde bir öğün yemek sağlamak için büyük bir mücadele verdiğini belirtti. Çocukların gıda yetersizliği, kirli su ve en basit sağlık hizmetlerine ulaşamama nedeniyle yaşamını yitirdiğini vurguladı. Elder, uzun süredir görev için Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunuyor ve İsrail’in yoğun saldırıları ve abluka altında yaşananları bir muhabire anlatıyor. “Durum her zamanki gibi karanlık, vahim ve iç karartıcı. Bu kimseyi şaşırtmamalı. Yardımların aktığı, yetersiz beslenmenin azaldığı, su temini ve gıdanın arttığı ateşkes umudundan sonra korkunç bir yardım ablukasıyla karşı karşıyayız.” diye ekledi. Gece boyunca süren saldırıların ardından insanlar açlık ve bombardımanlardan kaçmaya çalışıyor. “Daha önce gördüğüm her şey ve insanların başa çıkma kapasiteleri paramparça olmuş durumda” diyerek durumu özetleyen Elder, ailelerin yine yerlerinden edildiğini ve hayatlarını kaybettiğini ifade etti.

KURBAN BAYRAMI VE FEDAKARLIKLAR

Elder, Gazzeli ailelerin son iki yıldır Kurban Bayramı’nı kutlayamadığını belirtti ve ailelerin, kaybettikleri sevdiklerinin hatırasını yaşama çabasını dile getirdi. “Aileler şu anda çocuklarına günde bir öğün yemek almak için mücadele ediyor. Anneler 2 gün aç kalıyor çünkü fedakarlık yapıyor ve çocuklarına yiyecek veriyor.” diyerek, bayram kutlamalarının olamayacağını ve birçok kişinin evlerini kaybettiğini vurguladı. Ayrıca, insanların ateşkes sırasında evlerine dönmeye çalıştığını ve bu süre zarfında yerlerinden yeniden edildiklerini aktardı.

AÇLIK VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ

Elder, açlık nedeniyle günlük veya haftalık çocuk ölüm sayılarını elde etmenin imkansız olduğunu ve yetersiz beslenen çocukların, basit hastalıklara karşı savunmasız duruma düştüğünü belirtti. “Şiddetli yetersiz beslenme, bir çocuğun bu basit şeylerden ölme olasılığını 10 kat artırıyor.” diyerek, gıda eksikliği ve kirli suyun neden olduğu kısır döngüyü tanımladı. Gazze’de hasta ve yetersiz beslenen çocukların hastaneye gitmeye çalışmasının güvenli olmadığını söyleyen Elder, hastanelerde ihtiyaç duyulan malzemelere erişim sağlanamadığını aktardı. “Ateşkesin son bulmasından bu yana 2 binden fazla çocuk öldürüldü.” diyerek, bu durumun önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını dile getirdi.

Elder, Gazze’de ihtiyaç duyulan insani yardımın sadece %10’unun ulaştığını ifade ederken, “Gazze’ye insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu şeylerden çok daha fazla bomba ve füze giriyor.” dedi. Ateşkes ile birlikte Birleşmiş Milletler ve sahadaki Filistinli ortaklarının insanlara ulaşmak için 400 dağıtım noktası kurduğunu hatırlattı. Ancak mevcut yardım dağıtım sisteminin, “militarize edilmiş ve her gün toplu kayıp olaylarının yaşandığı” bir yapıya dönüştüğünü açıkladı. “Şimdi kasıtlı olarak bir nüfusu kuzeyden güneye zorlamak için tasarlanmış bir sistemin olması ve bunun bir yardım sistemini bozmaya çalışması çok tehlikeli.” diyerek, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

MADELEEN GEMİSİ VE ACILAR

Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışan “Madleen” adlı sivil geminin engellenmesine dair bir soruya yanıt veren Elder, bunun iyi bir girişim olduğunu belirtti. “O gemideki cesur insanları daha önce duydum. Çok güzel konuşuyorlar, tutkulular.” diyerek, bu tür girişimlerin önemine vurgu yaptı. Gazze’de yetersiz beslenen çocukların durumu için dünyanın daha fazla dikkat göstermesi gerektiğini ifade eden Elder, “Gazze’de 17 bin çocuk öldürüldü. 50 bin çocuk burada öldürüldü veya sakatlandı.” ifadeleriyle dikkat çekti. “Bunlar insanlar tarafından fark edilmediğinde artık bir trajediye tanık olmuyoruz. Buna ortak oluyoruz.” diyerek, yaşanan olayların önemine işaret etti.