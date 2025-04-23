Gazzeli Çocuklar Kızılay’ı Anlattı: Sevgi

Gazzeli Çocukların Duyguları ve düşünceleri

Türkiye’ye gelen Gazzeli çocuklar, İsrail’in soykırımından etkilenerek yaşadıkları acıları ve Türk Kızılay hakkındaki düşüncelerini, 23 Nisan’a özel etkinlikte paylaştı. Türk Kızılay yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukların Kızılay’ı nasıl algıladıklarını öğrenmek için bir etkinlik düzenledi. Aralık 2023’ten beri aileleriyle Ankara’daki Kızılay Serhat Önder Sosyal Hizmet Merkezi’nde misafir olan bu çocuklar, eğitim öğretim hayatına Türkiye’de devam ederken Türkçeyi de öğrenmiş oldu.

Kızılay Hakkında Neler Söylediler?

Kızılay çalışanları, Gazzeli çocuklara “Kızılay deyince aklınıza ne geliyor?” diye sorarak, onların duygularını ve düşüncelerini birkaç kelimeyle aktarmalarını istedi. 5 yaşındaki Bashayer Almogayda, 6 yaşındaki Kenan Abed, 7 yaşındaki Mahmud Abed, Sıham Altaweel, 8 yaşındaki Raid Basil Abu Tabbane ve 12 yaşındaki Alma Muhammed Abdullah, kara tahtalara Kızılay’da canlanan kelimeleri yazdı. Çocuklar, Türk Kızılay’ı kendi dünyalarında “Sarılmak”, “Öğretmen”, “İnsani Yardım”, “Filistin’e Yardım”, “İyilik” ve “Güzel Hayat” kelimeleriyle tanımladı.

Umut Dolu Mesajlar

Kızılay yetkilileri, Gazzeli çocukların umut dolu ifadelerinin, Kızılay’ın yalnızca bir yardım kuruluşu olmadığını, sevgi, şefkat ve güven sunan bir yapı olduğunun da altını çizdi. Bu etkinlik, çocukların ihtiyaç duyduğu destek ve dayanışma duygusunu bir kez daha gözler önüne serdi.