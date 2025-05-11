Gazzeli Çocuklar Zor Durumda Kalıyor

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI

Hamas’ın Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi, “Şu an Gazze’nin en çok belini kıran, moral ve motivasyonunu düşüren 2 milyar İslam ümmetinin Gazze halkını tek başına bırakmış olmasıdır.” şeklinde konuştu. Isparta’da gerçekleştirilen Büyük Gazze Buluşması etkinliğinde, İyaş Kongre Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim okundu ve katılımcılar Gazze için sloganlar attı.

GAZZE’DEKİ ACILAR VE SOYKIRIM İDDİASI

Etkinlikte yaptığı konuşmasında, Gazze’deki yaralıların birbirine yardım ettiğini, yetimlerin de birbirlerinin başını okşadığını belirten Suheyl el-Hindi, “Gazze’de çocuklar çamurların üzerinde uyuyor” diyerek durumu tanımladı. Ayrıca, “583 gündür Gazze’de soykırım devam ediyor. Bu süre zarfında Gazze üzerine havadan, karadan, denizden yaklaşık 100 bin ton patlayıcı atıldı; bu da yaklaşık Hiroşima’ya atılan nükleer patlayıcıların beş katı demektir.” dedi. Gazze’de şu ana kadar 62 binden fazla kişinin şehit olduğunu söyleyen el-Hindi, “130 binin üzerinde yaralımız var, bu 130 bin yaralının yarısı uzuvlarını kaybetmiş, hayati tehlikesi olan kardeşlerimizdir” ifadesini kullandı.

İŞGAL REJİMİ VE ENKAZ ALTINDAKİLER

Suheyl el-Hindi, işgal rejiminin Gazze’de camileri, okulları, üniversiteleri, kiliseleri ve halkın kullandığı alanları tarumar ettiğini vurguladı. “İşgal rejiminin saldırıları sonucu enkaz altında kalan yavrularımız, yaşlı amcalarımız, annelerimiz, bacılarımız enkazdan çıktıkları zaman yaptıkları ilk şey şahadet parmaklarını kaldırarak şu sözleri söylüyor: ‘Eğer bu yaşadıklarımız Mescid-i Aksa içinse, Allah’ın dini içinse, bu mübarek topraklar içinse biz bu bedelleri ödemeye hazırız ve bu bedeller bizler için çok basit bedellerdir'” dedi.

El-Hindi, “Şu an Gazze’nin en çok belini kıran, moral ve motivasyonunu düşüren 2 milyar İslam ümmetinin Gazze halkını tek başına bırakmış olmasıdır.” sözleri ile konuşmasını tamamladı. Etkinliğe, Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, yazar İhsan Şenocak ve çok sayıda vatandaş katıldı.