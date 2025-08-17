Gazzeli Hasta Zuhri, 24 Saatte Hayatını Kaybetti

İNSANİ FELAKET DEVAM EDİYOR

İtalyan ANSA ajansının bildirdiğine göre, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle Gazze’de yaşanan kıtlık, bölge halkının yaşamlarını tehdit etmeye devam ediyor. İtalya’nın insani yardım programı çerçevesinde Pisa kentine tahliye edilen 20 yaşındaki Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına iniş yaptı ve hemen hastaneye sevk edildi. Hastane görevlileri, yetersiz beslenme nedeniyle sağlık durumu kritik seviyeye ulaşan Zuhri’nin tedavi esnasında solunum zorluğu çektiğini ve kısa bir süre sonra kalbinin durduğunu ifade etti. Yetkililer henüz İtalya’ya getirilmesinin üzerinden 24 saat geçmemişken Zuhri’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

GAZZE’DE YAŞANAN AÇLIK KORKUTUCU BOYUTLARA ULAŞTI

İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişlerini kısıtlayan sıkı abluka altında Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi malzemeler ve hijyen ürünlerinin temin edilemediği bir insani krize sürükleniyor. Özellikle çocuklar arasında açlık nedeniyle ölümler artış gösteriyor. Yerel ve uluslararası gözlemciler, İsrail’in açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullandığına dikkat çekiyor. İsrail’in sınır kapılarını kapatma ve yardım girişlerini engelleme politikası, Gazze’deki kıtlığı derinleştirirken, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 108’i çocuk olmak üzere toplam 251’e ulaştı.