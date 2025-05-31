Gazzeli Sanatçılar, Umut ve Vatan Sevgisi Yansıtıyor

UMUT VE VATAN SEVGİSİYLE SANAT SERGİSİ

Gazze Şeridi’nde İsrail’in 20 aydır süren soykırımına karşın, görme engelli sanatçılar umut ve vatan sevgisini yansıtan eserlerini sergiledi. Bugün Gazze kentinde düzenlenen “Herkes İçin Sanat” sergisinde, 15’i görme engelli toplam 30 sanatçı yer aldı. Küçük bir salonda gerçekleşen sergide, rengarenk iplikler, taşlar, kumaş ve boncuklardan yapılmış resim ve mozaikler sergilendi. Eserlerde Mescid-i Aksa, Kubbetü’s-Sahra, Filistin haritası ve Filistin bayrağı gibi ulusal semboller sıkça kullanıldı. Sanatçılar çalışmalarında kuşlar ve zeytin dalı gibi figürlerle özgürlük ve yaşam umudunu vurgularken, savaş ortamına rağmen canlı renklerle hayata tutunma mesajı verdiler.

SERGİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye kısıtlama getirmesiyle gıda, ilaç ve yakıt akışı durdu, soykırım devam etti. Bu şartlar altında düzenlenen sergi, Filistinlilerin sanata ve yaşama bağlılığının bir göstergesi oldu. Sergiye katılan 10 yaşındaki görme engelli Mis Heniyye, AA muhabirine “Bu sergi, Filistinlilerin ve özellikle çocukların dünyaya, Filistin özgür kalacak ve savaş, soykırım ile açlığa rağmen bizim vatanımızdır mesajını iletme amacı taşıyor” diye belirtti. Ayrıca, Heniyye, tahtanın üzerine Filistin haritasını işleyerek nadir bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti.

RENKLERİN GÜCÜ

Bir diğer görme engelli sanatçı Hitam Bedran, kalp biçimli boncuklarla işlemeli bir eser ve zeytin dalında oturan kuş figürüyle dikkat çekti. Bedran, bu kuşun, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin özgürlük arzusunu simgelediğini ve eserlerinde “savaşın karanlığına karşı” pembe ve mavi gibi canlı renklere yer verdiğini söyledi.

ENGELLİLER SANATLA GÖRÜNÜR OLDU

Serginin koordinatörü ve Heniyye’nin annesi Gadir Hamide, görme engellilerin bu tür etkinliklerde uzun süre göz ardı edildiğini ancak bu sergiyle yeteneklerini gösterdiğini belirtti. Hamide, “Gazze’de baskın renk kan ve karanlığı temsil eden kırmızı ve siyah. Ama bu sergide umut ve hayatı simgeleyen renklerle kendimizi ifade ettik” dedi.

DAYANIŞMA ARTIYOR

Serginin ikinci koordinatörü ve katılımcı sanatçılardan biri olan Bessame el-Cerrah, görme engelliler ile gören bireyler arasında ortak sanat çalışmaları yaparak kaynaşma sağladığını ifade etti. Cerrah, serginin gerçekleşmesi için birçok zorlukla karşılaştıklarını vurguladı. “En büyük zorluklardan biri İsrail saldırıları nedeniyle üretim alanına ulaşımın zorluğu. Görme engellilerin yanlarında bir refakatçi olmadan sergi alanına ulaşmaları güç” diye ekledi. Yine de sanat tutkusuyla bu engellerin üstesinden geldiklerini kaydetti.

İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’ye nonstop sürdürdüğü saldırılar, bölgeyi büyük bir yıkıma uğrattı. Şu ana kadar 54 bin 381 Filistinli yaşamını yitirirken, 124 bin 54 kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda binlerce Gazzeli kalıcı fiziksel engellerle yaşamak zorunda kaldı. Uzuv kaybı, görme veya işitme kaybı gibi ciddi sakatlıklar, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında büyük bir insani krize yol açtı. Sağlık altyapısının neredeyse tamamen çökmesi, engelli bireylerin rehabilitasyon ve tedaviye erişimini daha da zorlaştırdı. Tüm bu zorluklara rağmen, Gazze’deki engelli bireyler sanatı ve üretimi sürdürerek hayata tutunmaya çalışıyor. Görme engelli bireylerin sanatsal girişimleri, yaşamı ve umudu savunmanın bir yolu olarak öne çıkıyor.