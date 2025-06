Gbu-57a/b, Çok Güçlü Bir Silah

İRAN’IN NÜKLEER TESİSLERİ İÇİN YENİ TEHDİT: GBU-57A/B

İran’ın yer altındaki nükleer tesislerine karşı kullanılabilecek silahlar arasında, şimdiye kadar kullanılmamış ve henüz İsrail’in elinde bulunmayan bir silah öne çıkıyor. Bu, ABD’nin GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) olarak bilinen dünyanın en büyük nükleer olmayan “sığınak delici” bombası. 13 bin 600 kilogram ağırlığında ve hassas güdümlü olan bu bomba, İran’ın derin dağların içine yerleştirilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisi gibi kritik noktalara ulaşma potansiyeline sahip. Ancak ABD, İsrail’in bu bombaya erişmesine henüz izin vermekten kaçınıyor.

MOP’UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

ABD hükümetine göre GBU-57A/B, “derinlemesine gömülü ve güçlendirilmiş sığınaklar ile tünelleri hedef alabilecek büyük bir delici silah.” Altı metre uzunluğundaki bu bomba, 61 metre derinliğe kadar nüfuz edebiliyor ve birden fazla bombanın ardışık atılması durumunda daha derin hedeflere ulaşmak mümkün. Boeing tarafından üretilen MOP, şimdiye kadar yalnızca ABD’nin New Mexico eyaletindeki White Sands Füze Test Sahası’nda denemelere tabi tutuldu. Bu bomba, 2017 yılında Afganistan’da kullanılan 9 bin 800 kilogramlık “Mother of All Bombs”tan (MOAB – Bütün Bombaların Anası) daha etkili.

B-2 SPIRIT VE MOP BOMBALARININ TAŞINMASI

Sadece ABD yapımı B-2 Spirit (hayalet bombardıman uçağı) bu bombayı taşıyacak biçimde yapılandırıldı. Northrop Grumman tarafından üretilen B-2, 18 bin kilogram taşıma kapasitesine sahip ve bu uçak, iki adet GBU-57A/B bombayı (yaklaşık 27 bin 200 kilogram toplamda) taşıma kapasitesini başarıyla test etti. Ek olarak bu uçağın, yakıt ikmali olmadan 11 bin kilometre, bir ikmal ile 18 bin 500 kilometre menzil ulaşabilme kabiliyeti var.

İSRAİL’İN BU BOMBAYI KULLANMA POTANSİYELİ

Rogers’a göre, MOP’un modern hava savunma sistemleri bulunan İran gibi bir düşmanla kullanılmasında B-2’lere başka uçaklar da eşlik edebilir. F-22 gibi hayalet uçaklar, düşmanın hava savunmasını etkisiz hale getiriken, ardından insansız hava araçlarıyla hasar değerlendirmesi yapılabilir. Ancak Rogers, ABD’nin bu bombalardan çok sınırlı sayıda ürettiğini ve “Muhtemelen operasyonel stokta 10 ile 20 adet arasında bulunuyor” şeklinde düşünüyor.

FORDO TESİSİ VE NÜKLEER PROGRAM

Fordoto, İran’ın ana uranyum zenginleştirme tesisi Natanz’dan sonra inşa edilen ikinci nükleer tesisi. Tahran’ın 95 kilometre güneybatısında yer alan bu tesis, 2006 yılında inşasına başlandı ve 2009’da aktif hale geldiği biliniyor. 80 metre kaya ve toprak altında olan tesis, İran ile Rusya yapımı hava savunma sistemleriyle korunuyor.

Mart 2023’te Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), bu tesiste yüzde 83,7 saflıkta uranyum izleri tespit etti. Bu oran, neredeyse silah düzeyine yakın bir değer. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın füze ve nükleer programını “İsrail için varoluşsal tehdit” olarak nitelendirerek bu hedefleri yok etmek istediklerini belirtti. Fordo da, bu hassas hedefler arasında yer alıyor.

İSRAİL’İN BAŞARISI VE AMERİKA’NIN ROLÜ

Rogers, İsrail’in MOP’u kendi başına kullanma imkanının olmadığını, ABD’nin bombanın kullanılmasına kendi müdahalesi olmaksızın izin vermeyeceğini düşünüyor. “İsrail’e böyle bir şeyi asla kendilerinin yapmasına müsaade etmezler. Zaten İsrail’in bu boyutta sığınak delici bombaları bulunmuyor.” Bombanın kullanımı, büyük ölçüde ABD’nin çatışmaya ne kadar dahil olacağına bağlı.

Rogers, “Bu, gerçekten Trump’ın İsraillilere yardım etmek için tam gaz gidip gitmeyeceğine bağlı” diyor. İran ise nükleer programının barışçıl olduğunu savunurken, son dönemde IAEA’nın İran’ı denetleme başladığı biliniyor. Prof. Rogers, “İsrail’in derinlerde gömülü İran nükleer tesislerine zarar vermesi pek mümkün değil” derken, MOP gibi bir silaha ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.