Gebelikte Boğmaca Aşısı Önemli

BOĞMACA AŞISI ARTIK RUTİN PROGRAMDA

Gebelikte uygulanan boğmaca aşısı, bebekleri doğumdan sonra karşılaşabilecekleri ciddi enfeksiyonlara karşı korumak amacıyla rutin bağışıklama programına dahil edildi. Bu yöntem sayesinde, bebeklerin bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmamışken maruz kalabilecekleri boğmaca gibi yaşamı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına karşı erken koruma sağlanması hedefleniyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Utkan Korun, boğmacanın tehlikeleri, gebelikte aşıların ne zaman ve kime yapılması gerektiğine dair değerlendirme yaptı. Boğmaca, diğer adıyla pertussis, solunum yollarını etkileyen, son derece bulaşıcı ve özellikle bebeklerde yaşam kaybına yol açabilen bakteriyel bir hastalık. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara, “Maalesef her yıl yaklaşık 300.000 kişi (çoğu çocuk) boğmaca sebebiyle hayatını kaybetmektedir” şeklinde bilgi verdi.

YENIDOĞANLARDAKİ HAYATİ RİSKLER

Doç. Dr. Kara, riskin en yüksek olduğu grubun bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş ve aşı serilerini tamamlamamış yeni doğanlar olduğunu hatırlatarak, “Boğmaca, özellikle bir yaş altı bebeklerde nefes durmasına, beyin içi kanamaya, nöbetlere ve hatta yaşam kaybına yol açabilecek kadar ağır seyredebiliyor” diye belirtti. Hastalığın üç evrede geliştiğini dile getiren Kara, “İlk haftalarda soğuk algınlığıyla karıştırılabiliyor, bu dönemde bulaşıcılık en yüksek seviyede” dedi. Kataral evrede hastaların genellikle basit bir soğuk algınlığından ayırt edilemediğini söyleyen Kara, bu dönemde hafif ateş, burun akıntısı, hafif öksürük ve halsizlik gibi belirtiler görüldüğünü ifade etti.

BOĞMACA BELİRTİLERİ VE SEYRİ

Boğmaca, genellikle 3 evrede seyreder. İkinci evrede (paroksizmal evre; 2-6 hafta), klinik bulgular belirginleşmekte, çocuklarda morarmanın eşlik ettiği şiddetli öksürük nöbetleri, derin nefes alma ve ardından çoğunlukla kusma gerçekleşiyor. Bu aşamada öksürükler o kadar yoğun olabilir ki, beyin içi kanama, kaburgalarda çatlaklar ve nöbet geçirme gibi komplikasyonlar görülebiliyor. Sonraki evre (iyileşme evresi) öksürük nöbetlerinin azalmasıyla başlamakta, fakat bu dönem başka bir solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle öksürüğün yeniden alevlenebileceği uyarısında bulunuluyor.

BOĞMACA VE TOPLUM SAĞLIĞI

Doç. Dr. Manolya Kara’ya göre, boğmaca öksürük ve hapşırma yoluyla hızla yayılabiliyor. Kalabalık yerlerde hızlı bir şekilde bulaşabileceğinin altını çizen Kara, “Ergenler ve genç erişkinler hastalığı hafif bulgularla geçirebildikleri için çevreye kolaylıkla bulaştırabiliyor” dedi. Ayrıca, hastalığın toplum bağışıklığını sağlanamazsa salgın riskinin artabileceğine dikkat çekti. Aşının zamanla etkisinin azalmasının ve aşılanma oranlarının düşmesinin, dönem dönem salgınlar görülmesine neden olabildiğini belirtti.

ANNENİN AŞILANMASI EN ETKİLİ KORUMA YOLU

Bu durumu önlemek ve toplumsal korunmaya katkı sağlamak amacıyla yapılan uygulama hakkında konuşan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Ece Utkan Korun, “Boğmaca aşısı çocuklara ikinci aydan itibaren yapılmaya başlanıyor. Ancak bu süreçte bebek tamamen savunmasız kalıyor” dedi. Anne adaylarının gebelikte Tdap aşısı olması gerektiğini vurgulayan Dr. Korun, bu aşının, antikorların plasentadan geçerek bebeği doğumdan sonraki aylarda koruma sağladığını ifade etti.

AŞININ UYGULANMA ZAMANI

Yeni uygulama ile boğmaca aşısının gebeliğin 18 ile 36. haftaları arasında, tercihen 20. haftadan sonra yapılacağı belirtildi. Daha önceki gebeliklerinde aşı olan kadınların, yeni gebeliklerinde de tekrarlamaları gerektiği vurgulandı. Dr. Korun, boğmaca aşısının güvenilir olduğunu ve genellikle hafif yan etkilere sahip olduğunu belirtti.

ANNELERE AŞI YAPTIRMA ÇAĞRISI

Dr. Zeynep Ece Utkan Korun tüm anne adaylarına, “Unutmayın, sizin bağışıklığınız, bebeğinizin ilk savunmasıdır” diyerek, gebeliklerinin ikinci trimesterine girdiklerinde bu konuyu hekimleriyle mutlaka görüşmeleri gerektiğini belirtti. Aşının ücretsiz olarak aile sağlığı merkezlerinde veya hastanelerde yapılabileceği bilgisi verildi.