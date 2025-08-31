Gebelikte İkizler İçin Mücadele!

BEKLENEN MUTLULUK KISA SÜRDÜ

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Nicole ve Austin LeBlanc çifti, ilk kez bebek sahibi olacaklarını öğrendiklerinde büyük bir sevinç yaşadı. Ancak bu mutluluk, beklenmedik bir durumla gölgelenmeye başladı. Gebeliğin yedinci haftasında yapılan kontrolde, ultrasonda yalnızca bir kalp atışı duyulmasına rağmen ikiz gebelik ihtimali ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra Nicole, şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldığında gerçek durum anlaşıldı. Anne adayı, aynı kalbi, karaciğeri, bağırsakları, diyaframı ve göbek kordonunu paylaşan ikiz kız bebeklere hamileydi.

İKİZLERİN GELECEĞİ BELİRSİZLİKLER İLE DOLU

Uzmanlar, bebeklerin ya düşükle kaybolabileceğini ya da doğumdan kısa bir süre sonra hayata veda edeceğini belirtti. Birçok doktor, Nicole’e gebeliği sonlandırması gerektiğini önerdi. Ancak çift, Katolik inançları ve yaşamın kutsallığına olan bağlılıkları nedeniyle bu tavsiyeyi kabul etmedi. Nicole, Newsweek’e yaptığı açıklamada, “Bu bebekler yaşıyordu ve hayatta kalmak için mücadele ediyorlardı. Onların hayatına ben son veremezdim. Her insan yaşamayı hak eder.” diyerek duygularını ifade etti.

DOĞUM ANINDA DUYGU DOLU ANLAR

Nicole, 32. haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdi. Kızlarına Maria Therese ve Rachel Clare isimlerini verdiler. Doğum anında, “Maria yüksek sesle ağladı, Rachel ise uyuyordu. Yüzlerini görmek ve paylaştıkları bedene şahit olmak inanılmazdı.” diyen anne, o anları gözyaşları içinde hatırladı. Ne yazık ki, ikizler, doğumdan hemen sonra anne ve babalarının kucaklarında hayata gözlerini yumdu.