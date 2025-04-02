Geberit, ISH 2025 Fuarında Büyük İlgi Gördü

HIZMETLERİN YENİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ

Geberit, 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük iklimlendirme ve tesisat fuarı ISH 2025’te dikkat çekici bir performans sergiledi. “Suya Yön Veriyoruz” temasıyla öne çıkan İsviçreli marka, devasa 1300 metrekarelik standında Duofix, TurboFlush, Sigma40, SuperTube ve Connect gibi son teknoloji ürünlerini tanıttı. Beş gün süresince yaklaşık 50 bin katılımcı, Geberit’in yeniliklerini detaylı bir şekilde incelemek imkanı buldu.

İNOVASYON VE TASARIMIN BULUŞTUĞU NOKTA

Geberit’in standı, interaktif demonstrasyon alanlarıyla fuarın en göz alıcı bölümlerinden biri haline geldi. Tesisatçılar, planlamacılar ve uzmanlar, markanın akıllı tasarımı ve teknik hassasiyetle sunduğu su yönetimi çözümlerini deneyimleme fırsatı buldu. Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, “ISH 2025’i beklentilerimizin ötesinde bir başarıyla tamamladık. Yeniliklerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızdan olağanüstü ilgi gördü” diye belirtti.

WC SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Algıer, özellikle WC sistemlerinde sağlanan yeniliklerin büyük ilgi topladığını ifade etti. “Yeni Duofix montaj elemanı, WC sistemimizin yıldızı oldu. Tip 212 boşaltma grubu, suyun hızını ve hacmini optimize ederken, Tip 383 dolum şamandırası minimum sesle hızlı dolum sağlıyor. Teknik bilgi ve fonksiyonel tasarımla suyu basit, güvenli ve verimli hale getiriyoruz” sözleriyle bu yenilikleri vurguladı.

ÖDÜLLÜ TASARIM VE ÇÖZÜMLER

Geberit’in Silent-Pro SuperTube atık su çözümü, fuarda Designplus Ödülü’ne layık görüldü. Jüri, “Hidrolik olarak optimize edilmiş bu sistem, devre dışı borulara gerek kalmadan verimli atık su montajı sunuyor. Yer, malzeme ve maliyet tasarrufu sağlıyor, yangın güvenliğini artırıyor” diyerek sistemi övdü. Yeni iç geometrisi sayesinde eğimsiz 6 metre boru hattı ve %15 artırılmış akış kapasitesi ile dikkat çekti.

SUYUN ÖNEMİ VE GEBERİT’İN VİZYONU

Algıer, Geberit’in fuardaki vizyonunu şu şekilde özetledi: “Su, gıda, hijyen ve taşıma işlevleriyle bir binanın can damarı. Biz, içme suyu temininden drenaja kadar tüm süreci kapsayan tek sağlayıcıyız. Duvar önü ve arkası ürünlerimiz, bir sistem olarak mükemmel uyum sağlıyor. Hidrolik yetkinliğimizle suyu yönlendiriyor ve enerjisini optimize ediyoruz.”