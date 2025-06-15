Gebze 3. Off-Road Festivali Tamamlandı

FESTİVALİN SONU

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen Gebze 3. Off-Road Festivali sona erdi. Denizli Mahallesi’ndeki Denizli Göleti’nde yapılan bu etkinliğe, toplam 147 araç ve 294 yarışmacı katıldı. Sürücüler, çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışarak, heyecan dolu anlar yaşadı. İlk gün, sürücüler extrem etabında en hızlı süreyi elde etmek için mücadele etti. Bugün ise, hız etabında başarılı olmak için hızla yola koyuldular. Bazı sürücüler, araçlarının yoldan çıkarak çamura saplanmasıyla zor anlar yaşadı.

KATILIMIN YÜKSEKLİĞİ

Soft Road Outdoor Kulübü Başkanı Ersin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale katılımın oldukça yüksek olduğunu belirtti. Dünkü etabın daha sert olduğunu ifade eden Şimşek, “Katılım çok iyi, seyirci ve yarışan araç açısından katılımdan çok memnunuz.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin 81 ilinden katılımcıların olduğunu aktaran Şimşek, “Dün 49 aracımız vardı. Bugün 98 aracımız vardı. Burada gelip yarışmaları görmek görsel açıdan çok iyi, kendileri açısından da ciddi öz güven sağlıyor.” dedi.

ÖDÜL TÖRENİYLE KAPANDI

Festival, hız etabının düzenlenmesinin ardından ödül töreni ile sona erdi. Yarışmanın sonunda, katılımcılar ödüllerini alarak etkinliği keyifle tamamladı.