Gebze Aile Sağlığı Merkezinde Saldırı

ŞİDDETE MARUZ KALAN DOKTOR İFADE VERDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan bir doktor, evlilik için kan talebinde bulunan U.A. tarafından darp edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, U.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay, Mollafenari Mahallesi’ndeki sağlık merkezinde dün saat 11.30 sularında gerçekleşti. İddiaya göre, aile hekimi Nurettin Ceylan, U.A. ile yaptığı görüşmede, “Saat 10.30’da kan alma işleminin bittiğini” söyledi. U.A. doktorun bu cevabı üzerine ne yapacağını sordu ve doktorun özel hastaneye başvurabileceğini belirtmesiyle bir tartışma başladı. U.A., doktoru darp etti.

JANDARMA OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Sağlık merkezinde bulunan diğer personeller, U.A.’yı odadan çıkardı. İhbar üzerine gelen jandarma ekibi, U.A.’yı ifadesi için karakola götürdü. Yaşanan olayın ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne giden Ceylan, kendisine yapılana ilişkin darp raporu aldı ve U.A. hakkında şikayetçi oldu. Jandarma ifadesinde, U.A.’nın kan talebinde bulunduğunu belirterek “Odamdan ayrıldıktan sonra hemşireye sormaya gittiği sırada, kurye sağlıktan çıkıyordu. Kuryeyi durdurup bekletmesini istedi ama kurye hastaneye yetişmesi gerektiğini söyledi. U.A. kurye ile ısrarla konuşmaya devam edince ben de ‘kuryeyi bekletmeyelim, haftaya testlerinizi alırız’ dedim” dedi.

DARPA UĞRAYAN DOKTORUN AÇIKLAMALARI

Ceylan, özel hastanenin önerisi üzerine U.A.’nın kendisine “Bu doktorlar neden dayak yiyor, elimde kalacak şimdi öldüreceğim” dediğini aktardı. U.A. odadan çıkmaya çalışırken Ceylan’ın “Sen kimi dövüp öldürüyorsun” demesi üzerine, saldırıya geçildi. Ceylan, “Yanındaki kadın onu tutmaya çalıştı ama o odama girerek kafama, yüzüme ve omzuma yumruk attı. Kendimi korumak için cenin pozisyonuna geçtim” ifadelerini kullandı. Sağlık merkezindeki diğer kişiler, U.A.’yı odadan çıkartarak Ceylan’ı kurtardı.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Sağlık merkezinin güvenlik kameraları, U.A.’nın kuryeyi durdurma anını ve doktorun odasına girmesini kaydetti. U.A., çıkarken geri dönüp odadan içeri girmeye çalıştı. Öte yandan, personelin doktorun odasına hızlıca koşarak U.A.’yı oradan çıkarma görüntüleri de dikkat çekti. U.A., dışarı çıkarıldıktan sonra tekrar sağlık merkezine girdi ve sonrasında jandarma ile birlikte sağlık merkezinden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.

KONUYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, “Fedakarca hizmet sunan hekimimize yapılan saldırı ve darp ile alakalı yasal işlemler başlatılmıştır. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. U.A.’nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.