Haberler

Gebze Belediyespor, Yasin Aydın’ı transfer etti

GEBZE BELEDİYESPOR’DAN YENİ TRANSFER

Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde şampiyon olup SMS Grup Efeler Ligi’nde mücadele etmek için hak kazanmış olan Gebze Belediyespor, Yasin Aydın ile sözleşme imzaladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, 29 yaşındaki smaçör 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyespor’un kadrosunda yer alacak.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ DENEYİMLER

Yasin Aydın, profesyonel kariyerinde sırasıyla Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana takımlarında forma giydi. Yetenekleri ve tecrübesi ile takımın başarılarına katkı sağlamak için Gebze Belediyespor’da mücadele edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ Otogarı’nda Trafik Uyarısı Yapıldı

Tekirdağ'ın otogarında, emniyet ekipleri Kurban Bayramı öncesi yolcuları ve sürücüleri trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi; cep telefonu kullanımına ve emniyet kemeri takmaya vurgu yapıldı.
Haberler

Siirt Üniversitesinde Soruşturma Derinleşiyor

Siirt Üniversitesi'nde döner sermaye işletmesiyle ilgili sahtecilik iddiaları kapsamında soruşturma genişliyor. Rektör, imzaların taklit edildiğini duyurarak ilgili personel için işlem başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.