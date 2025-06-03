Gebze Belediyespor, Yasin Aydın’ı transfer etti

GEBZE BELEDİYESPOR’DAN YENİ TRANSFER

Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde şampiyon olup SMS Grup Efeler Ligi’nde mücadele etmek için hak kazanmış olan Gebze Belediyespor, Yasin Aydın ile sözleşme imzaladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, 29 yaşındaki smaçör 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyespor’un kadrosunda yer alacak.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ DENEYİMLER

Yasin Aydın, profesyonel kariyerinde sırasıyla Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana takımlarında forma giydi. Yetenekleri ve tecrübesi ile takımın başarılarına katkı sağlamak için Gebze Belediyespor’da mücadele edecek.