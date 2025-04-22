Gebze’de 3 Araçla Kaza Meydana Geldi

KAZA NEDENİYLE İKİ YARALI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Mevlana Mahallesi’nde, Soma Maden Şehitleri Caddesi ve Şehit Oğuzhan Demir Caddesi kesişiminde gerçekleşti. İbrahim K. yönetimindeki 34 HVZ 326 plakalı otomobil, Ömer O. kontrolündeki Kia marka 34 DYS 986 plakalı cip ile kavşakta çarpıştı.

HAFİF YARALANMALAR VE TEDAVİ

Kaza sonucunda sürücüler Ömer O. ve İbrahim K. hafif yaralanmalar yaşadı. Olayın ardından sağlık ve polis ekiplerine ihbar yapıldı. Yaralılara, ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi uygulandı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.