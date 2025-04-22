Gebze’de 7 Araçla Kaza Oldu

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 7 aracın karıştığı bir trafik kazası gerçekleşti ve bu kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde D-100 kara yolunun İstanbul yönünde meydana geldi. Sürücülerin isimleri henüz belirlenemeyen 7 otomobilin karıştığı bu zincirleme kaza sonucunda yaralanmalar yaşandı.

YARALILARA MÜDAHALE YAPILDI

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara, sağlık personelinin kazadan hemen sonra yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye sevk edildi. D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde, kaza sebebiyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.